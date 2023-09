Madagascar: Johasina sort son premier album « Tsy revin-gadra intsony »

L'artiste Johasina Rasoloarison s'apprête à marquer le monde de la musique avec la sortie de son premier album «Tsy revin-gadra intsony», qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming musical, en format CD et clé USB, à partir du 8 septembre. Cette nouvelle oeuvre musicale comprend neuf titres, dont «Fahatsiarovana», «Andao hihaona», «Papango», «Miverena», «Revin-gadra», et bien d'autres. En 2020, le titre «Revin-gadra» a été nominé au RDJ Mozika pour la musique Chill music de l'année.

Pour Johasina, la réalisation de cet album est une opportunité précieuse d'immortaliser les dernières années de sa vie à travers la musique. Il partage, à travers ces chansons, des émotions authentiques, ses craintes, ses joies, et ses rêves, le tout tissé dans une toile musicale riche en rythmes, instruments, et mélodies, qui lui sont propres. « J'ai toujours voulu faire un album depuis tout petit, faire un CD, écrire une histoire et la chanter, mais il m'a fallu beaucoup de temps avant d'être prêt à le faire.

C'est un peu avant la covid que j'ai eu le déclic. C'est à ce moment-là qu'une image s'est dessinée dans ma tête, le titre de l'album était une évidence. J'ai souhaité honorer les rêves que j'ai nourris à cette époque et prouver à moi-même qu'ils n'étaient pas que de simples chimères. Grâce à cette oeuvre, j'espère pouvoir susciter la fierté de cet enfant plein d'espoir et de rêves, raconte Johasina.

Jeune artiste malgache

Johasina est passionné de genres musicaux multiples, de la culture musicale afro-américaine à la musique classique, en passant par le jazz, le rock, et le blues. Dans ce nouvel album, il a eu l'opportunité de collaborer avec Jaws Band et Krutambull, deux artistes qui ont marqué plusieurs générations. «J'ai beaucoup aimé travailler avec eux, car en plus d'être bourrés de talents, ils ont le truc, je ne sais pas le décrire, mais you feel it, comme le disent nos amis américains» avoue-t-il. Le 29 septembre, il réserve une date exceptionnelle pour un concert avec ses musiciens à la Teinturerie Ampasanimalo, marquant le début de sa tournée pour promouvoir «Tsy revin-gadra intsony.» La tournée comprendra des arrêts à Antsirabe, Sambalia, et même à Paris, où il espère toucher un public international avec sa musique unique et inspirante.