Madagascar: Question à Jerry Pépin - « J'étais pressenti pour jouer à Monaco »

Médaillé d'or de basketball 5x5 avec les Ankoay seniors hommes, Jerry Pépin Rabibisoa s'envolera bientôt pour la France pour rejoindre son nouveau club, le BCM. Interview.

Jerry Pépin Rabibisoa, racontez-nous vos débuts dans le basketball.

Au début, je n'ai jamais pensé devenir joueur de basketball. J'ai commencé dans le football à 9 ans. Ayant vu ma taille, mes camarades m'ont conseillé de me convertir au basketball et j'ai essayé d'imiter leurs jeux. Après quelques mois de pratique, j'ai commencé à réaliser quelque chose qui les a surpris et ils m'ont dit que j'irais loin si je suis persévérant. Mes camarades m'ont conseillé d'arrêter le football pour me concentrer un peu plus sur le basketball. J'ai rejoint mon premier club appelé ASE, Association sportive des élèves, en 2014 à Toliara.

Et la suite ?

Le grand public m'a vu à partir de 2018, lors du championnat national U18. Donovan m'a dit que son père voulait me rencontrer. J'ai accepté et il m'a conseillé de rejoindre le club de MB2All. Ayant évolué au sein de celui-ci, j'ai appris le fondement du basketball et cela m'a aidé à évoluer. Après ce club, le président du Cospn, Samy Olivier Harison, m'a contacté, m'a enrôlé au sein de son club, et j'en fais partie jusqu'à ce jour. Je tiens à l'en remercier sincèrement.

%

Vous avez été appelé en équipe nationale U18, puis vous avez joué votre première Coupe du monde de basketball. Votre impression ?

Être appelé, pour la première fois, en équipe nationale, est une grande fierté pour moi et je me suis dit, c'est ma chance et il faut que j'en profite au maximum. Le championnat d'Afrique à la maison était ma première expérience internationale avec la qualification à la Coupe du monde. Celle-ci m'a ouvert la voie et, actuellement, je suis sur le point de rejoindre ma nouvelle équipe en France.

Racontez-nous ce qui vous a conduit à cette aventure au sein de Gravelines Dunkerque en France.

C'était une surprise et une grande joie pour moi. Mes parents ne savent pas encore cette grande nouvelle. Durant la Coupe du monde en Hongrie, beaucoup de recruteurs nous ont approchés. J'étais pressenti pour jouer à Monaco, car un recruteur, venu spécialement du Rocher, m'a dit que mon jeu l'intéresse avec ma marge de progression. Mais cela a été sans suite. Le BCM de Gravelines m'a contacté,par la suite, et un contrat est sur le point d'être signé. Pour ma première année, j'évoluerai en équipe espoir et j'aurai des opportunités d'intégrer l'équipe pro si j'arrive à m'enchaîner avec de bonnes performances. Le BCM Gravelines Dunkerque évolue actuellement en Betclic Élite, un premier niveau du basketball français.

Et les JIOI à Madagascar?

C'est une étape de franchie dans ma jeune carrière et une expérience de plus qui m'a forgé. Nous avons gagné la médaille d'or. Une occasion de se dire au revoir et je peux partir le coeur plein de joie.