Tunisie: Tourisme des jeunes 2023 | Clôture du programme - Un été bien chargé !

Environ 150.000 jeunes, issus de différentes régions du pays, ont pris part à des programmes riches et variés. Ces activités, conçues pour répondre aux aspirations juvéniles, ont porté sur une large gamme d'événements divertissants et éducatifs.

Jeudi dernier, la Ville de Sousse a abrité la cérémonie de clôture des activités estivales et du tourisme des jeunes 2023, en présence de plus de 300 jeunes et cadres des institutions de tutelle. C'était l'occasion de mettre en avant les moments forts du programme national de cette année et jeter la lumière sur les talents artistiques exceptionnels de la jeunesse.

Evénements divertissants et éducatifs

Pendant les mois de juillet et août, environ 150.000 jeunes, issus de différentes régions du pays, ont pris part à ces programmes variés. Ces activités, conçues pour répondre aux aspirations juvéniles, ont, d'ailleurs, porté sur une large gamme d'événements divertissants et éducatifs. Ces derniers s'inscrivent dans le droit fil de renforcer la participation des jeunes, avec l'application de techniques modernes, y compris la possibilité de s'inscrire en ligne via le site web du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette fonctionnalité vise à faciliter le processus d'inscription, favoriser la communication et lancer la plateforme médiatique numérique «Haya Chabeb» sur les médias sociaux. Ce qui leur permet de s'engager dans les activités et les programmes disponibles, garantissant ainsi leur rôle actif dans la société et leur contribution à la construction d'un meilleur avenir pour le pays.

De plus, cette saison estivale a vu l'introduction de nouvelles activités telles que les camps sur plage, donnant lieu à moins de stress et plus de divertissement, d'apprentissage et d'échange de contacts et d'expériences. Egalement, ont figuré à ce menu estival des formations innovantes en robotique, intelligence artificielle et photographie sous-marine, dans le but de développer leurs compétences intellectuelles et cognitives dans ces champs d'action émergents.

Camps d'écocitoyenneté

L'autonomisation semble aussi de mise. Sur ce plan, la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année, a joué un rôle important. Elle veille à ce que les jeunes soient à la page des perpétuelles mutations que connaît le monde entier. Ainsi, il était, alors, question de concocter des événements sous le thème «Les compétences vertes des jeunes», avec au programme des camps écologiques et de citoyenneté, ayant permis aux participants de simuler une expérience citoyenne pratique et de développer leurs compétences professionnelles fondamentales.

Ceci est de nature à renforcer leur présence dans l'espace public, à même de contribuer activement aux questions de la société. Suite au succès inédit qu'avait connu cette saison exceptionnelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports vient confirmer son engagement continu à autonomiser et à soutenir les jeunes pour réaliser leur potentiel et se développer, et à oeuvrer en vue de construire un avenir meilleur et radieux pour le pays.