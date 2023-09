Afrique: Trois membres du EU-Mauritius Youth Forum participeront au Africa Climate Summit à Nairobi, Kenya début septembre

communiqué de presse

Mauritius — Le Africa Climate Summit (6-8 septembre), premier sommet africain sur le climat, aura lieu du 4 au 6 septembre à Nairobi, Kenya. Il réunira des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé, des institutions multilatérales et des représentants de la jeunesse de toute l'Afrique et d'ailleurs autour d'un enjeu commun. Organisée en parallèle, la Semaine africaine du climat, qui se tiendra du 4 au 8 septembre, a pour objectif d'offrir aux décideurs politiques, aux entreprises et à la société civile une plateforme d'échanges autour de cet enjeu.

Ces deux évènements seront précédés du 1er au 3 septembre du Africa Climate Youth Assembly, qui réunira plus de 200 jeunes de l'ensemble de l'Afrique autour de la problématique du changement climatique.

L'Union européenne, un des partenaires de ces trois évènements, finance la participation de 24 jeunes venant de différents pays d'Afrique, dont deux jeunes de Maurice, à savoir Mokshadha Toolsee et Laura Jaymangal. La participation de la troisième représentante de Maurice, à savoir Karishma Ansaram sera financée par le Nations Unies.

L'Union européenne poursuit ainsi son engagement en faveur de la participation active des jeunes dans les discussions et dans la définition de solutions aux enjeux prioritaires qui les concernent.

%

Le EU-Mauritius Youth Forum : une plateforme de dialogue entre la Délégation de l'Union européenne et les jeunes à Maurice

La première cohorte du EU-Mauritius Youth Forum, lancé en février 2022, comprend 25 Mauriciennes et Mauriciens âgés de 18 à 30 ans qui ont été sélectionnés suite à un appel à candidatures. Les jeunes sélectionnés s'engagent au sein du Forum pour une durée de 2 ans, sur une base volontaire.

Premier espace consacré au dialogue entre l'UE et les jeunes de Maurice, le EU-Mauritius Youth Forum a pour objectif de donner la possibilité aux jeunes Mauriciens de faire entendre leur voix sur la politique et l'action de l'Union européenne à Maurice et sur des enjeux de société tels que l'inclusion, l'égalité des chances et la protection de l'environnement.

Plusieurs d'entre eux ont partagé leur expérience suite à leur participation à des évènements de portée internationale :