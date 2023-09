Madagascar: Gouvernement - Omniprésence sur la scène internationale

document

Le Conseil de gouvernement du 29 août dernier, a donné son accord à la participation de différents ministères à des conférences et ateliers aux quatre coins de la planète pour réaffirmer l'omniprésence de Madagascar sur la scène internationale.

Oslo

A quelques jours de la démission de l'actuel numéro Un de l'Exécutif pour cause de candidature à l'élection présidentielle, le gouvernement continue d'assumer pleinement ses fonctions. En assurant notamment la présence de Madagascar dans le concert des Nations. A commencer par la participation du ministère de la Justice, par la biais de la Cour des Comptes, à l'atelier de renforcement de capacité en méthodologie d'audit à Oslo, Norvège, du 05 au 15 septembre 2023.

Busan

Participation également du ministère de l'Economie et des Finances à la 7ème conférence ministérielle sur la coopération économique entre la Corée et l'Afrique (KOAFEC) du 13 au 15 septembre prochain à Busan, République de Corée, sur le thème : « Embrasser un avenir durable : Transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique ». Comme le thème l'indique, les échanges porteront sur les transitions énergétiques à faible émission de carbone et la sécurité alimentaire en Afrique ainsi que les implications de la Corée dans ces deux domaines.

Séoul

Le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales sera aussi présent en Corée, à l'occasion du 9ème anniversaire du Sommet mondial de la Paix de HWPL. L'événement prévu du 18 au 20 septembre 2023 à Séoul, vise à faire en sorte que la paix s'enracine profondément dans la vie en tant que culture et norme sociale.

Maurice

Pour sa part, le ministère de la Santé Publique participera à la conférence ministérielle sur la sécurité sanitaire en Indianocéanie. Cette dernière regroupe les pays du Sud Ouest de l'Océan Indien. Les assises ont lieu du 12 au 14 septembre à Maurice. Une opportunité pour discuter des enjeux de santé prioritaires et avancer sur la pérennisation du réseau SEGA - One Health de la Commission de l'Océan Indien.

Jakarta - La Réunion

Pendant la même période du 12 au 14 septembre, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue sera de la partie à l'atelier sur l'élaboration de la ligne directrice de l'Indian Ocean Rim Association (IORA) sur la Pêche Illégale, Non Déclarée et Non Réglementée (INN) prévu à Jakarta en Indonésie. Madagascar fait partie des 14 membres fondateurs de cette organisation régionale dont le but est de faciliter la coopération économique entre les 22 Etats membres tout particulièrement dans le domaine de l'Economie bleue. Par ailleurs, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue participera à la réunion de la Commission Mixte sur l'accord de pêche entre l'Union européenne et Madagascar, du 11 au 13 septembre à La Réunion.

Nairobi - Paris

De son côté, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable est présent au Sommet africain pour les actions climatiques qui se tient à Nairobi depuis le 04 septembre jusqu'à demain. Quant au Secrétariat d'Etat chargé de la Gendarmerie, le Conseil de gouvernement a donné son feu vert pour le déplacement du général Serge Gelle à Paris, du 29 septembre au 08 octobre 2023. Le SEG sera de retour presque la veille du coup d'envoi officiel de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle durant lequel les forces de l'ordre seront certainement consignées.