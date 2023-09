Madagascar: Energie pour tous - Les projets LEAD et PDDR CERC, lancés dans le Nord

Après la construction de centrales de production d'énergies renouvelables, des infrastructures pour le réseau de distribution seront également construites dans les régions Diana et SAVA. Ces projets visent l'amélioration de l'accès à l'électricité.

Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) a annoncé l'extension des projets présidentiels LEAD (Least-Cost Electricity Access Development) et PDDR-CERC (Projet de Développement Durable du secteur Routier (PDDR) - Contingency Emergency Response Component) aux régions Diana et SAVA. Ces projets ambitieux, financés par la Banque mondiale, visent à réduire les coûts de l'énergie et à améliorer l'accès à l'électricité dans les régions rurales du pays.

En effet, l'objectif des projets LEAD et PDDR CERC est de fournir une alimentation électrique fiable et abordable aux zones rurales mal desservies. Dans le cadre de cette expansion, aucune région ne sera négligée, et les avantages de l'électrification toucheront plusieurs districts. Selon les informations fournies par le MEH, la mise en oeuvre de ces projets nécessitera la mise en place de 447 poteaux de basse tension sur une distance de 54,7 kilomètres, ainsi que 1 115 poteaux de moyenne tension sur 70 kilomètres, en plus de l'installation de 30 transformateurs. Ces efforts permettront de connecter de nombreux foyers au réseau électrique de la Jirama, notamment dans les villes d'Antsiranana, Ambilobe, Nosy-Be Hellville, Ampanefena, Andapa, Antalaha et Vohémar.

%

Inclusifs

Ces projets ne se limitent pas aux régions Diana et SAVA. Ils seront également déployés dans les zones Ouest et Sud de Madagascar. Au total, plus de deux millions de personnes supplémentaires devraient bénéficier de l'électricité de la Jirama grâce à cette initiative, ce qui représente une augmentation significative de 10% par rapport aux statistiques actuelles. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, un total de 34 000 poteaux de basse tension et de moyenne tension, ainsi que 650 transformateurs, seront nécessaires pour construire les 1600 kilomètres de lignes de basse et moyenne tension requises.

Ces développements marquent une avancée majeure dans les efforts du gouvernement malgache pour étendre l'accès à l'électricité aux communautés rurales. Ils contribueront non seulement à améliorer la qualité de vie des résidents de ces régions, mais également à stimuler le développement économique et social. Le MEH a souligné l'importance de ces projets pour l'avenir énergétique de Madagascar, et il continuera à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour garantir leur mise en oeuvre réussie.