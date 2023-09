Madagascar: Education - Une rentrée scolaire en ordre dispersé

Après deux mois de vacances scolaires, une partie des élèves a repris le chemin de l'école hier. Selon le calendrier établi par le ministère de l'Education nationale (MEN), le premier bimestre a débuté hier et s'achèvera le 27 octobre. Du 6 novembre au 22 décembre pour le second bimestre , du 8 janvier au 1er mars 2024 pour le troisième, du 11 mars au 24 avril 2024 pour le quatrième si le dernier bimestre sera compris entre le 6 mai et le 28 juin 2024.

Avant d'entamer le second bimestre, les élèves auront droit à neuf jours de pause, du 28 octobre au 5 novembre 2023. D'après toujours ce calendrier, la rentrée administrative a déjà eu lieu le 21 août et le 28 août pour la rentrée des enseignants. Les établissements scolaires privés sont tout à fait libres de déterminer leur calendrier mais certains d'entre eux ont déjà fait revenir en classe leurs élèves au cours de cette semaine si d'autres ont opté pour la semaine prochaine. Pour la plupart, les premières semaines qui suivent la rentrée scolaire sont surtout consacrées à une prise de contact et aux révisions.

Programmes. Par rapport aux programmes habituels, le volume horaire pour cette année est revu à la hausse. Selon le ministre de l'Education nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala, les cours seront répartis en 1000 heures pour ces cinq bimestres, du mois de septembre au mois de juin. Cependant, elle a tenu à préciser qu'aucun changement majeur n'a été enregistré au niveau des programmes scolaires pour cette année.

C'est le cas pour les séries L , S et OSE qui seront encore maintenues. Les activités parascolaires comme l'agriculture ou l'élevage seront aussi privilégiées. Les programmes ont été adaptés en fonction des besoins locaux dans chaque région du pays.