Madagascar: 11es Jeux des Iles - 5 millions pour la médaille d'or, des milliards pour les athlètes

Les athlètes ayant participé aux 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien ont été gâtés par le chef de l'Etat, Andry Rajoelina, hier, à Iavoloha. Des milliards d'ariary ont été distribués aux médaillés.

Après les efforts, le réconfort. Lors de la cérémonie du traditionnel 'Tso-drano' et remise des équipements au stade Barea Mahamasina, le locataire d'Iavoloha a déclaré qu'il va donner des primes exceptionnelles à la hauteur de leur résultat. Chose promise, chose due. Malgré le court délai de préparation, Madagascar a relevé le défi.

« Nous avons eu qu'un an et quatre mois pour préparer les jeux, mais, grâce au leadership du président, Andry Rajoelina, nous avons réussi la mission avec ces Jeux des Îles, les plus grandioses de l'histoire » a déclaré, Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des Sports et président du Comité d'Organisation des Jeux des Îles (COJI).

Augmentation des primes

121 médailles d'or, 71 en argent et 80 en bronze. Ce sont les récoltes de Madagascar lors de ces jeux à domicile. « Ce sont les jeux de tous les records. Nous avons récolté 121 médailles d'or, un record et une grande première dans l'histoire des jeux des îles. Le football renoue avec le titre 30 ans après le dernier sacre aux Seychelles. Le rugby à VII et le basket 5x5 et 3x3 ont remporté toutes les médailles en jeu.

%

L'haltérophile avec 34 médailles d'or réalise un record des jeux. La natation avec 3 or est la meilleure moisson malgache. Dans les sports de combat, nous avons été intraitable avec 13 médailles d'or en karaté et en taekwondo et 8 au kick-boxing » a fait savoir, le chef de l'Etat, très fier des résultats des athlètes. Le montant des primes alloué aux athlètes médaillés a été revu à la hausse cette année par rapport à il y a 4 ans à Maurice.

Les médaillés d'or ont reçu 5 millions d'ariary, 3 millions d'ariary pour l'argent et 2 millions d'ariary pour le bronze. Plusieurs athlètes à l'instar des haltérophiles, des athlètes, Claudine Nomenjanahary (100 m, 200 m et 4x100 m) et Félicité Cynthia (400 m, 400 m haies et 4x400 m), du pongiste, Jonathan Nativel (simple, double et par équipes hommes), le nageur, Jonathan Raharvel (50 m, 100 m et 200 m brasse) ont empoché 15 millions d'ariary.

Ministres coachs

« Je suis très satisfaite de cette prime offerte par l'Etat. Cela nous motive à exceller plus » s'est réjouie Claudine Nomenjanahary ; la sprinteuse triple médaillée d'or. Sitôt la cérémonie terminée, les ministres coachs sont passés à la distribution des primes aux athlètes. Mais avant cela, Muriel, la capitaine des Ankoay dames, qui a porté la voix des athlètes, a insisté sur la nécessité de la mise en place du statut d'athlète de haut niveau.

Nous sacrifions nos familles, nos études, nos emplois pour défendre l'honneur du pays. Et nous attendons en retour une reconnaissance et une considération digne de notre rang » a lancé, la double médaillée d'or en basket 3x3 et 5x5. Les présidents des fédérations n'ont pas été oubliés par l'Etat, une médaille de reconnaissance leur a été remise. « Nous avons lancé le défi ; nous ferons tout pour que Madagascar termine à la première place.Je remercie les ministres coachs qui étaient toujours là pour nous soutenir durant la préparation et pendant la compétition » a indiqué, Harinelina Randriamanarivo, président de la fédération d'haltérophilie et Secrétaire général du Comité Olympique Malgache. Pendant 10 jours, Madagascar a montré qu'elle reste une grande nation sportive dans l'Océan Indien.