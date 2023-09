Madagascar: Doctorat en sciences de l'éducation - Valorisation du « diamanga » par Haingo Harinambinina Rasolonjatovo

L'ANS Ampefiloha a abrité une thèse très importante de Doctorat en Sciences de l'éducation le 24 août dernier. L'impétrante, Haingo Harinambinina Rasolonjatovo a choisi le thème: « Les sports de combat à Madagascar : étude socio-éducative de la pratique du diamanga ».

Avec la mention très honorable, cette recherche en recherche-action consiste en une étude des sports de combat traditionnels, plus particulièrement la pratique du « diamanga » et le « dihy-diamanga » en milieu socio-éducatif. L'objectif général de Haingo Harinambinina Rasolonjatovo est de revaloriser la pratique de ces sports de combat traditionnels, tout en améliorant la qualité de l'éducation physique et sportive, à travers la rénovation de la pratique du « diamanga ».

« Cela nous permet d'orienter nos efforts vers l'étude de la dimension socio-éducative dans l'enseignement des sports de combat traditionnels. Concernant la dimension éducative et sociale, après avoir constaté que les sports de combat traditionnels sont actuellement peu considérés, voire négligés par les différentes instances, voire par les jeunes, notre réflexion se structure autour de la question: par quel moyen peut-on redécouvrir les valeurs sociales et éducatives que renferme le sport de combat traditionnel ?», a-t-elle fait savoir. Haingo Harinambinina Rasolonjatovo a posé comme hypothèse principale que l'amélioration de la qualité d'éducation et de formation en sports de combat traditionnels dépend de la transformation intégrale de l'éducation physique et sportive en fonction de la structure sociale tout entière.

A travers son étude méthodologique, elle a pu conclure que la pratique du « diamanga » et du « dihy-diamanga » pourrait avoir des effets bénéfiques à notre population cible en milieu social et en milieu scolaire. « Les objectifs ont permis de montrer que la pratique de ces deux disciplines est un moyen de développement social, culturel et éducatif pour l'individu lui-même et pour le bien de notre société. En accord avec le socioconstructivisme, nous formulons une proposition dont l'idée principale met en valeur leur insertion dans différents niveaux sociaux et scolaires, en promouvant les sports traditionnels et en gardant leurs valeurs culturelles », a-t-elle enchaîné.