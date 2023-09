Madagascar: Salon de l'ESPA - La deuxième édition, les 8 et 9 septembre à Antaninarenina

L'Université d'Antananarivo poursuit ses actions en faveur du développement, en contribuant à l'amélioration du savoir-faire, du progrès technique et de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Parmi les actions figure le Salon qui se déroule cette semaine.

Une ode à l'éducation et à l'innovation. C'est ce que représente la deuxième édition du Salon de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA), qui se tiendra les 8 et 9 septembre, au Jardin d'Antaninarenina. D'après ses promoteurs, cet événement d'envergure est ouvert au grand public, aux bacheliers, aux étudiants actuels, et aux anciens étudiants de cette prestigieuse institution, avec un accès libre. Organisé par l'ESPA avec la collaboration de ses partenaires, le Salon promet une multitude d'activités captivantes pour les visiteurs. Les organisateurs ont prévu une panoplie de stands d'exposition, mettant en vedette les 16 mentions d'excellence de l'ESPA, ainsi que des présentations par les partenaires et les anciens étudiants.

Emplois

Le salon offrira également une opportunité unique pour les entreprises et les étudiants de se rencontrer et de collaborer grâce à des sessions de rencontres B to B (business to business) et B to C (business to consumer). Les chercheurs d'emploi auront également l'occasion de faire valoir leurs compétences lors du speed recruiting, une occasion précieuse pour trouver des opportunités professionnelles au sein de diverses organisations. Les visiteurs pourront élargir leurs horizons grâce à des conférences et des discussions interactives animées par des experts de l'industrie. De plus, un concours de projets stimulant sera organisé pour mettre en avant l'innovation et la créativité des étudiants.

Démonstrations

Les ateliers de fabrication de produits du quotidien tels que le savon, le déodorant, et le dentifrice ajouteront une touche pratique à l'événement en encourageant les participants à apprendre de nouvelles compétences utiles pour la vie de tous les jours. Enfin, pour les futurs étudiants de l'ESPA, des informations cruciales sur le concours d'entrée en première année seront présentées, permettant aux aspirants d'obtenir des détails précis sur le processus de sélection.

Bref, le Salon de l'ESPA est l'occasion idéale pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation supérieure, à l'innovation, et à la création de liens professionnels de participer à un événement exceptionnel. Les organisateurs promettent une expérience enrichissante qui ne manquera pas de laisser une impression durable. Pour les visiteurs, il s'agira d'une opportunité de découvrir le potentiel de l'ESPA et de rencontrer les esprits brillants qui contribuent à son succès.