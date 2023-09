Madagascar: Soutien à l'intégrité - Des ouvrages attribués par la FAO à l'ESS Agro

Un geste de soutien à l'intégrité et à l'éducation. C'est ce que la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) a entrepris, lors de la cérémonie de remise des diplômes de la promotion « Fanjava Mahasaky » de l'École supérieure des sciences agronomiques (ESS Agro) de l'Université d'Antananarivo.

En effet, cette organisation a fait don d'ouvrages aux 29 majors de cette promotion, et également à la bibliothèque de l'école. Selon ses représentants, la FAO reconnaît l'importance cruciale de l'intégrité et de l'éducation dans la promotion du développement durable et de l'agriculture responsable. Dans le cadre de cet engagement, elle a offert une collection diversifiée de livres couvrant un large éventail de sujets, notamment l'agriculture, le changement climatique, la transformation des aliments, la foresterie, la santé animale, la pêche, la nutrition, et bien d'autres.

Durable

La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée dans la vaste cour de l'ESS Agro en présence de responsables universitaires. Lors de son discours, Aloys Nizigiyimana, représentant adjoint de la FAO et parrain de la promotion « Fanjava Mahasaky », a souligné l'importance de l'intégrité dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation.

« En tant que jeunes ingénieurs agronomes, j'espère que vous serez les ingénieurs agronomes de la prospérité de vos pays, en respectant les valeurs de l'intégrité, de l'éthique, et en utilisant vos compétences pour contribuer au développement durable, à la sécurité alimentaire, et à la protection de notre environnement », a-t-il souligné.

La FAO encourage ainsi ces nouveaux diplômés à être des acteurs de changement qui incluent l'intégrité et l'éthique dans leur pratique professionnelle. Par ailleurs, les livres offerts contribueront également à enrichir les ressources éducatives disponibles à l'ESS Agro, renforçant ainsi la formation des futurs professionnels de l'agriculture à Madagascar.