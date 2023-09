Madagascar: Commerce de détail - Renforcement des contrôles, des matériels saisis à Bongolava

Outre le niveau général des prix, les questions relatives à la qualité des marchandises vendues sur le marché sont également suivies de près, afin de défendre l'intérêt des consommateurs, selon les responsables auprès du ministère chargé du Commerce.

Les matériels de pesage et la qualité des produits sur le marché doivent suivre les normes en vigueur. C'est ce qu'ont martelé les représentants du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC). En effet, ce département intensifie ses actions pour défendre les droits des consommateurs en effectuant des contrôles rigoureux. Dernièrement, les contrôles ont été opérés dans les régions Anosy, Bongolava et Vakinankaratra.

Ces opérations ont été menées par les directions régionales et interrégionales du MICC, dans le but de garantir l'exactitude des matériels de pesage utilisés par les détaillants. Dans la région Anosy, les districts d'Amboasary ont été le centre d'attention du Service régional du Commerce (SRC) du 16 au 19 août dernier. Au cours de cette période, 31 balances Roberval et 1 balance bascule ont été soumises à un contrôle minutieux. A l'issue des contrôles, seules 9 de ces balances ont été jugées conformes aux normes de précision requises. Les 23 restantes ont nécessité des réparations et des ajustements pour assurer l'exactitude de leurs mesures, garantissant ainsi que les poids affichés soient véritables.

Sanctions en vue

Dans la région du Bongolava, 16 matériels de pesage ont été saisis dans la commune rurale d'Ambananirana, située à 60 km de Tsiroanomandidy. Selon la direction régionale de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (DRICC) de Bongolava, aucun produit périmé ou non conforme aux normes n'a été découvert sur le marché lors des contrôles. De plus, la semaine précédente, les agents de cette direction ont profité de l'occasion pour sensibiliser les commerçants et les consommateurs à l'importance du respect des normes et des réglementations du commerce à Madagascar.

La région Vakinankaratra n'a pas été en reste, avec des contrôles menés à Behenjy, dans le district d'Ambatolampy, après des opérations similaires à Antsirabe II. Ces contrôles ont ciblé non seulement les matériels de pesage, mais aussi la qualité des produits vendus sur les marchés locaux. Ces actions visent à garantir que les consommateurs malgaches bénéficient d'une expérience d'achat équitable et de produits conformes aux normes de qualité. D'après ses représentants, le MICC demeure engagé à maintenir la transparence et la conformité dans le secteur du commerce de détail dans chaque région de la Grande île.