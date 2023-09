Congo-Kinshasa: Procès Ngezayo - 9 personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, 125 autres acquittées

La Cour militaire a rendu, vendredi 1er septembre à la prison de Ndolo à Kinshasa, l'arrêt sur le procès de l'assassinat de l'homme d'affaires Simba Ngezayo. Elle a condamné 9 personnes à de différentes peines d'emprisonnement et en a acquitté 125 autres, faute de preuve.

Au total 134 prévenus étaient accusés d'association des malfaiteurs, meurtre, assassinat et détention d'armes.

L'arrêt mettant fin à leur procès a été salué par leurs conseils.

Cependant, un de leurs avocats, Me Peter Ngomo, fustige le fait que ses clients qui ont été acquittés se retrouvent abandonnés à Kinshasa et ne savent plus retourner chez eux dans l'Est de la RDC, alors qu'ils avaient été arrêtés et détenus depuis 2020 par la justice militaire qui les a acquittés sans aucune indemnisation, selon leur avocat.

Me Peter Ngomo précise que tous viennent de Goma et de Kalehe et ne savent comment rentrer chez eux.

C'est pourquoi il lance un S.O.S auprès des autorités tant civiles que militaires et même à la MONUSCO pour qu'elles aident ces compatriotes à regagner leurs milieux d'origine.

L'homme d'affaires Simba Ngezayo était assassiné le 3 novembre 2020 à Goma dans la province du Nord-Kivu.

Aussitôt après cet assassinat, une centaine de personnes a été arrêtée et détenue longtemps à Ndolo avant de voir leur procès débuter une année après.