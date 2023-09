Tunisie: Comité de suivi et de concertation politique - Coopération bilatérale renforcée

Le comité a convenu d'accélérer le rythme des concertations entre les deux pays, d'assurer la régularité des réunions de coordination et d'oeuvrer au règlement des crises survenues dans certains «pays frères», de manière à servir la sécurité et la stabilité dans la région arabe.

La troisième session du Comité de suivi et de concertation politique entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite s'est tenue hier, à Riyad, en Arabie Saoudite, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, et de son homologue saoudien, le prince Fayçal bin Farhan bin Abdullah Al Saud .

Selon un communiqué publié par le ministère tunisien des Affaires étrangères, le comité a convenu d'accélérer le rythme des concertations entre les deux pays, d'assurer la régularité des réunions de coordination et d'oeuvrer à accélérer le règlement des crises survenues dans certain « pays frères », de manière à servir la sécurité et la stabilité dans la région arabe.

Les travaux de la troisième session ont été, en outre, axés sur l'évaluation des relations de coopération, l'examen des moyens de les développer et d'en élargir les domaines, ainsi que sur l'étude de l'évolution de la situation régionale et internationale. Objectifs, se concerter et coordonner les positions des deux pays au sujet de certaines questions et crises qui se manifestent dans la région. Ammar a mis l'accent sur les relations historiques et solides entre les deux pays, se félicitant de la position de l'Arabie Saoudite en faveur de la Tunisie et de ses efforts visant à la soutenir pour surmonter les défis actuels.

De son côté, le ministre saoudien des Affaires étrangères a rappelé les relations de fraternité qui lient les deux pays, exprimant la confiance de son pays dans la capacité des dirigeants tunisiens à surmonter les difficultés. Il a également réitéré la détermination de l'Arabie Saoudite à renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie.

Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution positive enregistrée au niveau des relations bilatérales et ont convenu d'organiser, avant la fin de cette année, une réunion de la commission mixte, d'activer les mécanismes de coopération sectoriels et techniques, de manière à contribuer à faire progresser davantage les relations de coopération, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement.

Le comité a également relevé la cohésion caractérisant les positions des deux pays autour de diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun.