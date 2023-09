Tunisie: USOpen | Elle affronte Zheng en huitièmes - Ons Jabeur, la guerrière !

Bien qu'encore amoindrie, Ons est allée au-delà de tous ses maux pour passer devant Bouskova. Maintenant, elle doit encore confirmer face à Zheng pour une place aux quarts.

C'est un inoubliable USOpen pour Ons Jabeur qui, à 29 ans, découvre beaucoup de ressources mentales chez elle. Car pour tenir trois matches dont deux qui se sont joués en trois sets, alors qu'elle a une insoutenable bronchite dans un climat new yorkais humide, il faut avoir beaucoup de cran et de courage. Le troisième tour, par exemple, était une épreuve épouvantable, à couper le souffle (au vrai sens du terme) pour notre joueuse qui n'avait pas joué, c'est vrai, sur sa valeur, mais qui a valu par son extraordinaire coeur et son mental de gagnante.

Face à une Bouskova elle aussi souffrante à cause d'une blessure musculaire, Ons a dû attendre longtemps sur le court pour gagner. Est-elle marquée par cette énorme débauche d'énergie ? Certainement que oui, car à ce stade de la compétition, les meilleures joueuses restent en course.

Le 4e tour ou les huitièmes de finale, ça va se jouer contre la Chinoise Zheng, une joueuse talentueuse et régulière qui veut elle aussi aller en quarts. Pour Ons Jabeur, ça va être la même question : va-t-elle guérir et récupérer pour être prête ? Ou est-ce qu'elle devra encore jouer amoindrie et espérer un dénouement heureux comme ce fut le cas dans les trois tours précédents ? Tout ça, c'est assez flou et ça se discute dans son staff.

Cette année, c'est un autre registre dans lequel la Tunisienne évolue, celui du tennis de combat, de la hargne plutôt que d'autres considérations. Jusqu'à maintenant, Ons a joué avec le coeur et aussi avec beaucoup d'intelligence pour doser ses efforts et aller au-delà de ses maux.

Son tennis, ses prouesses, ce qu'elle fait sur un court et la passion qu'elle déchaîne, c'est quelque chose d'unique dans ce monde de la balle jaune. Elle sait bien qu'elle a encore à faire pour aller le plus loin possible sur le tournoi américain. Mais elle peut compter sur son abattage et son savoir pour se sortir de tous les pétrins.

«Je me battrai jusqu'au bout !»

«Ça a été très dur ! Combien j'ai dû faire d'amortis pour la faire courir... C'est toujours difficile de jouer contre une joueuse blessée, A la fin du deuxième set, j'ai décidé de prendre le jeu à mon compte, de mettre plus d'intensité et de la faire courir le plus possible, même si ce n'est pas beau de faire ça à une joueuse blessée... Mais elle remettait tout et je me suis même demandée si elle était vraiment blessée.

Maintenant, j'espère récupérer pour le prochain match. J'y vais match par match en ayant l'envie de surmonter tous les handicaps. Ce n'est pas facile de jouer dans l'état dans lequel je me trouve, mais j'essaye de faire avec. Je suis un peu fatiguée de tous ces efforts consentis, mais je me battrai jusqu'au bout sur l'USOpen».