Tunisie: Il a réussi sa première sortie avec l'EST - Yan Sasse, le détonateur !

Auteur de deux passes décisives, le milieu offensif brésilien a participé activement à la victoire de l'équipe, samedi. Il n'était jamais loin pour prêter main-forte à ses coéquipiers dans la perspective de changer la donne en faveur de l'équipe.

Cela fait un bon moment que l'Espérance de Tunis n'a pas disposé d'un régisseur aussi valeureux... Plus précisement depuis le départ de Sâad Bguir il y a voilà quatre ans. Samedi et après près de deux mois depuis son arrivée, le milieu offensif brésilien, Yan Sasse, a fait enfin sa première apparition officielle sous les couleurs «sang et or». Une apparition remarquable et plutôt bien réussie, le joueur s'étant fait remarquer sur deux des trois actions qui ont amené les buts de la victoire devant l'ES Métlaoui.

Aussitôt ayant foulé la pelouse du Stade de Radès, aussitôt il s'est montré efficace en servant sur un plateau Houssem Tka le mettant tête à tête avec le portier adversaire. Pris au dépourvu, le portier de Métlaoui, à court d'idées, s'est vu contraint de commettre l'irréparable en fauchant Tka en pleine surface. Un penalty accordé et transformé par Meriah, quatre minutes à peine après le coup d'envoi du match.

Au moment où les choses allaient mal...

Bien qu'ils aient ouvert trop vite la marque, les «Sang et Or» ont connu des rebondissements qui leur ont été défavorables. L'adversaire est non seulement revenu dans le match, mais s'est même permis de prendre l'avantage. A chaque fois en profitant d'une erreur de placement de la défense espérantiste.

%

Des erreurs défensives aux conséquences lourdes qu'il fallait rectifier. La solution est venue des pieds du Brésilien Sasse, auteur d'un coup franc bien botté, voire millimétré, qui a amené le but d'égalisation, signé de la tête par Meriah. Et même sur le but de la victoire, marqué par l'Algérien Houssem Ghacha, le Brésilien n'était pas loin. Remplissant à la perfection son rôle de régisseur, Sasse a royalement servi les attaquants de passes décisives. Que de solutions procurées aux attaquants grâce au métier du Brésilien qui a apporté une plus-value à l'entrejeu.

Bref, Yan Sasse a démontré samedi que, pour le moment, il est un bon recrutement en attendant de voir à l'oeuvre son compatriote Rodrigo Rodrigues qui occupe, lui, le poste d'avant-centre et dont la qualification se fera dans les jours à venir. Ceci dit, Yan Sasse a donné des signes rassurants quant à l'aptitude de l'Espérance d'aller loin dans les épreuves africaines, à commencer par la nouvelle compétition, la Super League africaine.

L'EST affrontera le TP Mazembé aux quarts de finale de cette compétition. D'ici le 21 octobre, date du match aller de ces quarts de finale, la mayonnaise devra prendre forme, en attaque notamment. Un compartiment où les signes sont plutôt encourageants au vu de l'apport de Ghacha, Bouguerra et Sasse, évidemment.

Seule défaillance dans le dispositif du jeu de l'EST : sa défense, son gardien de but en particulier. Le jeune Memmiche doit apprendre à bien se replacer et à faire entendre fermement sa voix pour pouvoir diriger convenablement sa défense. Sinon, il risque de perdre sa place de titulaire au profit de l'expérimenté Moez Ben Chérifia qui n'attend qu'à revenir dans l'arène.