Tunisie: Ligue 1 | Groupe A - 3e journée - Au bénéfice de l'ESS, l'OB et l'USBG

Les trois clubs l'ont emporté et gagné du terrain au classement. Enfin, une victoire pour l'USBG.

Pas le moindre match nul dans cette 3e journée du groupe A. Trois matches, trois victoires qui font l'affaire des vainqueurs du jour bien sûr. L'Etoile a confirmé son dernier succès devant l'USBG et est allée chercher trois points à Gafsa même. Une victoire large et significative pour Imed Ben Younes qui compose avec les moyens du bord ( quelques absences et des recrues pas encore qualifiées), en insistant sur le bloc-défense et sur un Abdelli qui, à chaque match, provoque la faute et obtient un penalty pour son équipe. EGSG a, cette fois, fléchi en défense contrairement au premier match devant le CA. Beaucoup de travail attend Chaker Metah durant la trêve.

A Ben Guerdene, l'USBG a stoppé la belle série du Stade et se replace au classement. Les stadistes se font rejoindre par l'ESS et l'OB en tête du classement. Un ouf de soulagement pour Ben Guerdane qui a mal démarré la saison. Chawki Ben Khedher, revenu au bercail, a été l'homme de cette victoire acquise au dernier quart d'heure.

Pour l'OB, troisième bénéficiaire de la journée, c'est une victoire précieuse et pénible devant un ASSoliman accrocheur. Mkadem (début réussi) et Chihi sont les hommes de cette victoire des Béjaouas, alors que pour Soliman, ce sont deux défaites en deux matches.

Maintenant, ce sera la trêve dédiée à la sélection, et pour toutes les équipes des deux groupes, c'est le moment de se situer et de continuer le travail et de soigner les imperfections. En trois journées, le niveau a été très moyen comme attendu, en attendant mieux dans les prochaines journées. Même s'il ne faut pas s'attendre à des miracles.