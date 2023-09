Afrique: Musique - Aya Nakamura entame une série de cinq concerts en Afrique

La chanteuse afro pop Aya Nakamura est attendue en Afrique pour une série de cinq concerts.

Prête à aller enflammer les scènes africaines par son style unique et ses tubes, Aya Nakamura se rendra tout d'abord à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les 7 et 8 septembre. Ensuite, ce sera le tour de Brazzaville, rive droite du fleuve Congo, d'accueillir la chanteuse dès le lendemain 9 septembre. Plus tard, elle se produira à Bamako, au Mali, le 23 décembre avant de clore par une prestation, le 29 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

À l'occasion de son périple africain, les mélomanes des pays retenus pour sa tournée pourront la voir en personne, permettant de surcroît de tisser immanquablement des liens plus profonds entre la star et son public sur le continent.

Une occasion de découvrir également l'auteure-compositrice-interprète franco-malienne, née le 10 mai 1995 à Bamako, de son vrai nom Aya Coco Danioko, résidente à Aulnay-sous-Bois, dans la région parisienne, détentrice de records de "streams", actuellement artiste française la plus écoutée dans le monde.

L'interprète du single "Djadja" avait lancé sa carrière par un premier album timidement titré "Journal intime" en 2017 avant d'exploser sur Internet, sur les platines et dans les oreilles des mélomanes. Son dernier album à la sonorité zouk sorti en janvier dernier, d'après les statistiques, se dresse avec plus de 2,7 millions de streams sur Spotify en 24 heures, ainsi que 7 542 ventes sur l'ensemble des supports (81% en streaming, 17% en physique et 2% en téléchargement).

Comme à son habitude lors de ses concerts, l'artiste promet d'assurer des shows où elle donnera tout.