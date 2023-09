Tunisie: Le ministère des Affaires culturelles confirme la réouverture prochaine du Musée national du Bardo

TUNIS — Le ministère des Affaires culturelles a confirmé la réouverture prochaine du Musée national du Bardo qui est fermé depuis plus de deux ans.

Dans un communiqué, publié sur sa page Facebook, le ministère a annoncé que la réouverture de ce prestigieux Musée situé dans le quartier du Bardo à Tunis, aura lieu "après la fin des travaux d'entretien et de restauration dans ses divers pavillons et salles, pendant toute la période de fermeture".

Les préparatifs en cours en prévision de la réouverture du Musée du Bardo qui coïncidera avec la rentrée scolaire étaient au centre des discussions, le samedi 2 septembre courant, entre le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani et la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi.

A cet effet on rappelle que la ministre a annoncé, le 24 août dernier, que le musée sera rouvert une fois les travaux d'entretien et de restauration achevés, niant les informations qui circulaient autour de la fermeture définitive du musée.

Dans une pétition qui circulait au mois d'août dernier, des membres de la société civile dont des historiens, des archéologues et des intellectuels, ont appelé à la réouverture du Musée national du Bardo qui est fermé depuis le 25 juillet 2021. Les signataires ont souligné la haute valeur de ce prestigieux musée qui abrite une large collection d'oeuvres de toutes les époques de l'Histoire de la Tunisie.

Créé le 7 mai 1888, le musée national du Bardo est l'un des plus importants musées du bassin méditerranéen et le second musée africain après celui du Caire par la richesse de sa collection.

Cet ancien musée Alaoui au temps du protectorat français est un lieu de visite incontournable pour le large public des sites culturels tunisiens, grâce à la richesse et à la diversité de ses collections. Il abrite notamment une large collection de mosaïque datant de l'époque romaine, considérée comme étant la plus prestigieuse au monde et des objets hellénistiques en bronze et en marbre provenant des fouilles sous-marines au large de la ville de Mahdia au début du 20ème siècle.

Pour rappel, le musée national du Bardo avait été auparavant fermé, durant près de quatre, en raison de travaux de rénovation et d'extension qui avaient eu lieu de 2009 à 2012. Il avait rouvert ses portes au grand public le 25 juillet 2012, à l'occasion de la Fête de la république.

Les surfaces ajoutées avaient permis au musée d'accueillir des équipements qui faisaient défaut et d'offrir une spatialité moderne intégrée à l'architecture ancienne du palais beylical qui abrite le musée, de manière à valoriser une collection muséographique riche et variée grâce aux techniques modernes de l'éclairage en phase avec les normes internationales.