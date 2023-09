Afrique: Nos faits et chiffres de janvier à juin 2023

communiqué de presse

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis sécuritaires et humanitaires. Les civils sont particulièrement affectés par les violences armées récurrentes, ce qui engendre d'importants déplacements de populations, une vulnérabilité accrue de celles-ci et un bilan en perte de vies humaines important. En fin mars 2023, on comptabilisait officiellement plus de 2 millions de déplacés internes, dont plus de la moitié sont des enfants. Selon le ministère de l'Agriculture, plus de 2 millions de personnes seraient également en situation de crise alimentaire, soit environ 9,9% de la population totale du pays.

Dans ce contexte, pendant les six premiers mois de 2023, les activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Burkina Faso se sont focalisées sur quatre axes : la Protection, la Prévention, l'Assistance aux communautés résidentes et déplacées, et la Coopération au sein du Mouvement Croix-Rouge.

En Protection, le CICR a renforcé ses activités en faveur des détenus. Il a également poursuivi ses activités de rétablissement des liens familiaux en faveur des familles séparées, et renforcé ses interactions avec les autorités sur la protection des civils.

2 417 appels téléphoniques ont été facilités par le CICR entre des personnes détenues ou séparées et leurs familles.

Par ailleurs, le CICR a continué ses efforts de prévention par la promotion du Droit international humanitaire (DIH) auprès des Forces de Défense et de Sécurité, des autorités administratives et judiciaires, des responsables communautaires et religieux, des étudiants et médias. 2 100 personnes membres des Forces de Défense et de Sécurité ont été sensibilisés au droit international humanitaire (DIH) et à l'action humanitaire neutre et impartiale du CICR.

En Assistance, surtout dans les régions du Centre-Nord, de l'Est, du Nord et du Sahel, où les besoins humanitaires sont les plus importants, le CICR a fourni des vivres et des articles de première nécessité aux plus vulnérables, apporté un soutien aux éleveurs et agriculteurs, soutenu des activités génératrices de revenu, réalisé des forages pour l'approvisionnement en eau et a soutenu l'accès aux soins de santé pour des malades et des blessés.

À Fada N'Gourma, dans l'est du #BurkinaFaso, nous avons soutenu la construction d'une maternité pour accompagner les femmes enceintes, résidentes et déplacées internes.

Yendoubali, 28 ans, a accouché récemment d'une petite fille dans cette maternité.

22 000 personnes déplacées internes et résidentes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable grâce à la réhabilitation de 33 forages et à la réalisation de 10 nouveaux forages. 311 968 consultations ont été réalisées dans les 15 structures de santé soutenues par le CICR. 18 465 personnes

surtout des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants âgés de 6 à 23 mois, ont reçu des aliments complémentaires et 12 kg de farine enrichie pour la prévention de la malnutrition aigüe dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel. 406 nouvelles personnes disparues ont été enregistrées. Le nombre total de personnes disparues enregistrées par le CICR s'élève maintenant à 1 918 personnes.

Le CICR a également continué à travailler en étroite collaboration avec la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) et les autres composantes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de venir en aide aux victimes des violences armées, et aux personnes vulnérables. Pour plus de détails sur notre action au Burkina Faso de janvier à juin 2023, consultez nos faits et chiffres.