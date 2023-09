Tunisie: Coopération - La Tunisie présente au Sommet arabe pour le développement économique et social

A l'ordre du jour du Sommet, les mécanismes à mettre en place pour renforcer la coopération interarabe dans les domaines sociaux et économiques.

L'économie bleue, la sécurité alimentaire, l'intelligence artificielle, les technologies d'assistance, la protection sociale et la santé sont les principales thématiques autour desquelles s'articulera la cinquième session du Sommet arabe sur le développement économique et social, prévu les 6 et 7 novembre 2023, à Nouakchott, en Mauritanie. A l'ordre du jour du Sommet, également, les mécanismes à mettre en place pour renforcer la coopération interarabe dans les domaines sociaux et économiques et favoriser la mise en oeuvre des projets et initiatives visant à appuyer le développement et à améliorer les conditions de vie des citoyens dans les pays arabes.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations, ajoute dans un communiqué, que dans le cadre de cette rencontre, seront passées en revue les résolutions des précédents sommets.

Les dossiers relatifs à l'intégration commerciale et économique régionale, au développement de la zone de libre-échange arabe, à la coopération douanière, à la stratégie arabe pour l'énergie durable 2030 seront également étudiés.

C'est le Conseil économique et social de la Ligue arabe, initialement le conseil économique est une institution établie en 1950, qui coordonne l'intégration économique entre les Etats membres de la Ligue arabe.