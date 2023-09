Gabon: Dans la joie et l'espoir, l'auteur du coup d'État est installé comme 'Président de transition'

Libreville — "La situation est calme. La population semble heureuse de ce retournement et place beaucoup d'espoir dans les nouvelles institutions, qui ont fait beaucoup de promesses et suscité beaucoup d'attentes. Nous verrons s'ils seront déçus ou non ", indiquent des sources locales à l'Agence Fides depuis Libreville, la capitale du Gabon, où hier, 4 septembre, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment en tant que Président de la Transition.

Oligui avait pris le pouvoir à la suite du coup d'État du 30 août, par lequel les militaires avaient annoncé la " fin du régime " d'Ali Bongo Ondimba, qui avait gouverné le Gabon pendant 14 ans, moins d'une heure après la proclamation de sa réélection lors des élections du 26 août, estimant qu'elles avaient été truquées (voir Fides 30/8/2023).

Le lendemain, les putschistes ont proclamé le général Oligui, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), commandant de la Garde républicaine.

Immédiatement après, le général Oligui a entamé des heures d'entretiens avec toutes les "forces vives de la nation" : le clergé, les entrepreneurs, les syndicats, la société civile, les partis politiques et les anciens ministres, les ONG, les diplomates, les bailleurs de fonds, les journalistes.

Lors de la cérémonie de prestation de serment, le nouvel "homme fort" du Gabon a promis d'organiser, sans en préciser la date, "des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées". Mais seulement après avoir adopté, "sans précipitation", "par référendum", une nouvelle Constitution pour "des institutions plus démocratiques" et "respectueuses des droits de l'homme". M. Oligui s'est également engagé à accorder l'amnistie aux prisonniers incarcérés pour délit d'opinion.

La télévision d'État a montré des images d'une foule en liesse et de véhicules blindés tirant dans la mer pour célébrer le serment.

Le principal groupe d'opposition du Gabon, Alternance 2023, qui affirme être le vainqueur légitime des élections du 26 août, a appelé la communauté internationale à encourager la junte à rendre le pouvoir aux civils.

L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et la plupart des capitales occidentales ont condamné le coup d'État. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC en français et portugais, CEEAC en anglais) a suspendu le Gabon de l'organisation lors d'une réunion en Guinée équatoriale. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a déclaré que "le Gabon constitue une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité des autres membres".