Mozambique: Le chemin vers la béatification des deux missionnaires jésuites tués en 1985 se poursuit - La phase diocésaine s'est achevée

Zobuè — "Les Serviteurs de Dieu, les Pères João de Deus Kamtedza et Silvio Alves Moreira, ont été de bons pasteurs, ils ont souffert avec leur peuple, ils ont toujours cherché la paix et la réconciliation. Ils ont mis leurs qualités humaines et spirituelles au service de Dieu et des hommes, en vivant leur idéal missionnaire", a souligné Mgr Diamantino Guapo Antunes, IMC, évêque de Tete, dans son homélie lors de la messe de clôture de la phase diocésaine du procès de béatification et de canonisation des deux Serviteurs de Dieu, les deux prêtres jésuites connus comme les "Martyrs de Chapotera" (voir Fides 20/3/2023).

La cérémonie s'est déroulée le 12 août au sanctuaire diocésain de Zobuè, dans le diocèse de Tete, avec la participation de centaines de catholiques de toutes les paroisses du diocèse, qui ont participé au pèlerinage diocésain à Zobuè (voir photo). "Ce fut une très belle journée", a déclaré à Fides l'évêque de Tete, qui a présidé la séance de clôture de l'enquête diocésaine. Le tribunal était composé du Père Vital Adriano Conala, délégué épiscopal, du Père José Codiasse Alone, promoteur de justice, et du Père Angelino Augusto, notaire actuaire. Le postulateur, le père Sandro Faedi, était présent.

Le processus a commencé le 20 novembre 2021 avec la prestation de serment des membres de la Commission d'enquête nommée par l'évêque de Tete. Cette Commission a interrogé, de janvier 2022 à juin 2023, des témoins ayant connu les Serviteurs de Dieu de leur vivant et possédant donc des informations sur leur martyre et leur réputation. Après avoir recueilli tous les témoignages, y compris la documentation d'archives, un vaste dossier sur la vie et le martyre des deux Serviteurs de Dieu a été préparé, comprenant 1 500 pages, qui a été remis, dans des boîtes scellées, par l'évêque de Tete au représentant de la nonciature apostolique au Mozambique, Mgr Paul Anthony, qui l'enverra au Dicastère pour les causes des saints, à Rome, où la cause poursuivra son chemin.

Les deux jésuites ont été assassinés le 30 octobre 1985 près de leur résidence missionnaire de Chapotera, dans la mission de Lifidzi, en Angola (Mozambique). Leurs corps ont été retrouvés le 4 novembre et ils ont été enterrés le même jour dans le cimetière de Vila Ulongwe. Le père João de Deus Gonçalves Kamtedza, originaire du Mozambique, est né à Angonia, dans la province de Tete, le 8 mars 1930. Il est entré au séminaire jésuite en 1948 et a prononcé ses voeux religieux en 1953 à Braga, au Portugal.

Il a été ordonné prêtre dans la mission de Lifidzi le 15 août 1964. Il se consacre entièrement à l'évangélisation de son peuple, d'abord, et pendant de nombreuses années, dans la mission de Msaladzi, puis dans celle de Fonte Boa et à Satémwa. Il était dynamique, intelligent, sage, accueillant, intrépide, joyeux, communicatif et un grand apôtre, a souligné l'évêque de Tete. Il aimait son peuple, sa culture et sa langue. Fin 1983, le Père João de Deus Kamtedza a été transféré à Chapotera pour évangéliser et s'occuper pastoralement des missions de Lifidzi et Chabwalo.

Le père Sílvio Alves Moreira est né à Rio Meão-Vila da Feira (Portugal) le 16 avril 1941. Il est entré au séminaire des Jésuites en 1952 et a prononcé ses voeux religieux en 1959. Il a étudié la théologie à l'université catholique de Lisbonne entre 1968 et 1972. Il a été ordonné prêtre à Covilhã (Portugal) le 30 juillet 1972. Il a commencé son travail missionnaire dans le diocèse de Tete, au séminaire de Zobuè et plus tard dans la paroisse de Matundo.

En 1981, il a été transféré à Maputo, travaillant principalement dans la paroisse d'Amparo, à Matola. En septembre 1984, il est retourné dans le diocèse de Tete, affecté à Satemwa, mission de Fonte Boa, puis à Chapotera, mission de Lifidzi. Le P. Sílvio était un homme libre, intelligent, courageux et entreprenant, qui vivait avec enthousiasme et joie les difficultés et les risques que comporte la vie missionnaire. Il a été enlevé et assassiné le 30 octobre 1985, dans le contexte de la guerre civile qui a ensanglanté et éprouvé le peuple mozambicain et les communautés catholiques pendant longtemps.