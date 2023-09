Togo: De nouvelles solutions pour les villes

Winny Dogbatsè, le président de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA), est à Vienne (Autriche) où il prend part au forum annuel 'Bridge for Cities'.

Organisé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), « Bridge for Cities » est un forum annuel

Cette rencontre organisée par l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) vise à promouvoir la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable dans les villes et à encourager les responsables municipaux et les parties prenantes au développement à intensifier leur engagement dans des initiatives de développement urbain et industriel inclusif et durable.

Les participants discutent jusqu'à ce soir de différentes thématiques dont celle du climat.