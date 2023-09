Maroc: Formation sur les pétitions comme mécanisme de participation citoyenne

L'Université pour tous a organisé, récemment à Al Hoceima, une session de formation sur les pétitions comme mécanisme de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques au profit des associations de la société civile, d'élus, de fonctionnaires et d'autres acteurs.

Dans le cadre du programme "Tadafor" visant à soutenir la participation citoyenne, mis en oeuvre par l'Agence belge de développement (ENABEL), en partenariat avec la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et la Direction des relations avec la société civile au ministère délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, l'Université pour tous de Larache a encadré, mardi et mercredi derniers, une session de formation sur les pétitions au profit des acteurs de la société civile à Al Hoceima, d'élus, de fonctionnaires et des membres de l'Instance de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre.

L'Université pour tous a souligné, dans un communiqué, que cette session, organisée au siège de la municipalité d'Al Hoceima, a porté sur le cadre général des pétitions en tant que mécanisme de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques locales, permettant aux citoyens et aux associations d'exercer le droit de proposition et de suivi.

Cette formation a également abordé "les techniques d'élaboration, de suivi et de présentation des pétitions" dans les domaines qui intéressent les citoyens et les associations intéressées, notamment ceux liés à l'environnement, la collecte des déchets ménagers, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et le bureau du citoyen.