Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Les candidatures attendues à partir du 9 septembre

Les candidats à la présidentielle sont d'ores et déjà attendus à bras ouverts à partir du 9 septembre 2023. Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi a annoncé solennellement, depuis vendredi 1er septembre dernier la convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République devant l'ensemble du Bureau et de la Plénière, invités et la presse à la salle Abbé Apollinaire Malu-Malu. Cette annonce marque l'ouverture, du 9 septembre au 8 octobre (soit 30 jours) du Bureau de Réception et Traitement des candidatures au siège de la CENI sur le Boulevard du 30 juin.

Le numéro un de la Centrale électorale, rappelant le parcours entrepris par l'institution qu'il dirige, a mis en avant les faits saillants de son évolution. A l'en croire, le processus électoral est, aujourd'hui, à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du Président de la République. Il a aussi rendu un hommage vibrant aux agents de la CENI qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. « Mais tout d'abord, j'aimerais une fois de plus rendre un hommage aux 33 agents de la CENI qui ont perdu la vie lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs.

Ces personnes ont sacrifié leur existence pour consolider la jeune démocratie qu'est la RDC. En effet, depuis le début de ce cycle électoral, la CENI s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Ses agents et cadres ne ménagent aucun effort pour mettre en oeuvre les opérations inscrites dans le calendrier électoral publié il y a près d'un an, et ainsi répondre aux aspirations du peuple congolais », a-t-il indiqué.

Pour Denis Kadima, le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeurent la tenue des élections dans le délai constitutionnel, sur base d'un fichier électoral fiable et de candidatures aux différents scrutins certifiées et sans exclusive. Il a, en marge de cette convocation, rappelé quelques accomplissements de son Bureau.

« La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ : le corpus de textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du vote. Elle s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec entre autres la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observations électorales et les autres parties prenantes », a fait souligné le Président Denis Kadima Kazadi, non sans avoir épinglé ici les principales innovations marquantes.

A tous ceux qui prédisent le malheur en faisant un procès d'intention à la CENI après les consultations électorales, Denis Kadima Kazadi a voulu conjurer le sort. « A ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral, et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux, dans l'opacité et de manière partisane se détrompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit là d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures.

- Chers compatriotes. L'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Nous sommes convaincus que ce 4ème cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous leur répondons simplement en deux mots : Sans effets.

N'oubliez pas que la vision de la CENI est celle de devenir « une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République Démocratique du Congo ». Nous aspirons aussi bien avec humilité qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale qui va inspirer et émuler les équipes qui nous succéderont à la CENI ainsi que nos soeurs et frères d'autres pays africains et au-delà », a-t-il conclu.

Auparavant, le Rapporteur Patricia Nseya Mulela a lu la décision portant convocation de l'électorat et ouverture du Bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection.