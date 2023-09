Congo-Kinshasa: Wazelendo - Sukisa Makasi appelle à la solution par des voies pacifiques

Déclaration

Avant tout, je présente mes sincères condoléances aux Wazalendo, en général, et en particulier, les familles biologiques de nos compatriotes civils non armés qui ont récemment perdu la vie à Goma, le 30 août 2023, suite à la brutalité des forces de l'ordre.

Un acte aussi irresponsable qui ne peut que nous faire penser que notre gouvernement est devenu un gouvernement autoritaire dont le pouvoir est devenu le doigt sur la gâchette pour faire taire ceux qui contestent son leadership.

Je ne soutiens pas l'attaque de mes compatriotes contre la communauté internationale et je n'adore pas nos ancêtres mais, une vérité incontestable est que peu importe en quoi croient ces compatriotes, ils sont nos frères, soeurs, fils et filles qui, je pense, ont accepté de marcher pour indirectement exprimer leur traumatisme résultant de l'incapacité du gouvernement à leur fournir un environnement paisible, en plus des difficultés économiques qu'ils connaissent depuis près de trois décennies.

Je condamne fermement la brutalité des forces armées gouvernementales mais, je condamne aussi la guerre irrationnelle contre la communauté internationale et l'intolérance de nos compatriotes avec lesquels nous ne partageons pas d'appartenance tribale/ethnique, provinciale, linguistique. Une attaque contre un muzalendo est une attaque contre tous les Wazalendo et contre toute personne qui soutient la démocratie, la déclaration universelle des droits de l'homme, la dignité humaine, etc.

A mes chers compatriotes,

L'extrême pauvreté, l'absence de paix et la mauvaise gouvernance sont nos principaux ennemis et non pas la communauté internationale, ni nos compatriotes des tribus/groupes ethniques, province etc, auxquels nous n'appartenons pas.

Nous avons besoin de la communauté internationale dans son ensemble et, en particulier, de ses membres qui promeuvent la gouvernance démocratique, l'Etat de droit, les droits de l'homme, la dignité humaine et un environnement viable pour le secteur privé.

Nous avons besoin de l'Union Africaine et de toutes les organisations sous-régionales auxquelles notre pays appartient, même si les partenariats avec elles doivent être clairement définis et mis en oeuvre.

Aucun d'entre nous n'a demandé à naître membre d'une certaine tribu/groupe ethnique, province, etc.

Par conséquent, j'exhorte mes chers compatriotes à comprendre que nous devons mettre nos différences de côté et nous concentrer sur la construction par des moyens pacifiques, tels que le dialogue/négociation/arrangement politique, une nation de nos sociétés divisées afin d'ouvrir la voie au nouveau départ nécessaire de notre pays.

Il est regrettable qu'à un moment donné, ceux qui aiment la guerre finissent par se fatiguer ou à manquer des moyens pour faire la guerre et se retrouvent à la table des négociations. La lutte armée a causé beaucoup de souffrances et de pertes des vies d'innocents. Alors, s'il vous plaît, sauvons des vies en choisissant des moyens non-violents pour résoudre nos problèmes socio-politiques et pour une RDC en paix, stable et prospère pour tous et avec tous sous une bonne gouvernance basée sur les principes universels, tels que la démocratie, la déclaration universelle des droits de l'homme, les principes qui régissent le secteur privé, etc.

A la Communauté Internationale

S'il vous plaît, comprenez à quel point la plupart de nos compatriotes de l'Est sont traumatisés par les conflits armés et les difficultés économiques au point que certains d'entre nous ont perdu le pouvoir de la rationalité et ont besoin de compassion.

En conclusion, j'exhorte tous mes compatriotes Wazalendo, quelles que soient nos différences, à nous unir dans quelque chose comme un « COLLECTIF DES WAZALENDO CONGOLAIS (CWC)» et à nous engager à ouvrir une voie à une RDC en paix, stable et prospère pour tous et avec tous.