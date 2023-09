Congo-Kinshasa: Yhoura Nyekange - « Je me battrai pour la cause des mères célibataires en RDC »

La lutte contre la drépanocytose et l'assistance aux mères célibataires sont deux projets majeurs de société de la congolaise qui a été élue Miss Francophone Afrique édition 2023, a révélé Yhoura Nyekange, au cours d'un entretien, avec le journal La Prospérité

«Les belles créatures pour véhiculer le beau message" est un projet basé sur la lutte contre la drépanocytose, une maladie orpheline, à laquelle on n'apporte pas beaucoup d'importances. Alors qu'elle est une maladie très grave et a un taux de prévalence élevé en RDC. Mon projet personnel est basé sur la lutte pour la promotion des mères célibataires.

Ces femmes acharnées qui jouent à la fois le rôle du père et de la mère pour subvenir aux besoins de leurs enfants, les éduquer et les nourrir sans l'appui d'un partenaire masculin. Ces deux projets phares constituent mon combat dans la société en tant que Miss francophone Afrique », a déclaré Yhoura, la Miss francophone 2023.

Et d'ajouter : « Cette casquette fait de moi une Ambassadrice et une reine de la beauté féminine africaine. Être une reine signifie avoir le coeur d'une mère. Avec cet état d'esprit, je ne peux pas supporter de voir les enfants souffrir de l'anémie SS. La prise en charge de cette maladie coûte très chère. Nous allons mener des campagnes de sensibilisation au test électrophorèse auprès des jeunes qui aspirent au mariage.

Cela est très important pour prévenir contre cette maladie. Nous comptons organiser des rencontres avec des grandes personnalités, ainsi que des autorités du pays afin de nous appuyer dans ce combat. Nous allons mener des plaidoyers auprès des partenaires nationaux et internationaux. Car la drépanocytose est une maladie qui n'a pas encore de médicament. J'ai vraiment besoin de soutiens».

La Miss Francophone Afrique, Yhoura NYEKANGE va représenter le continent à la grande compétition beauté intercontinentale qui aura lieu au mois d'août 2024 aux Etats Unis.

« A travers cette couronne, je suis là pour accomplir et réaliser beaucoup de choses afin de défendre ma patrie, la RDC sur la scène internationale. Je suis consciente de la charge que je porte en ma qualité d'ambassadrice de la culture congolaise en particulier et de la beauté africaine dans toute sa diversité et sa splendeur en général », rassure la Reine de beauté africaine.

Elle a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au comité d'organisation et à l'équipe du jury qui ont porté leur choix sur sa personne afin de représenter l'Afrique francophone. « Mes sincères remerciements aux autorités congolaises, au Chef de l'Etat, à notre Première Dame, pour l'opportunité et la confiance qu'ils m'ont données. Je ferai en sorte d'être à la hauteur et surtout de ne pas les décevoir », rassure l'Ambassadrice congolaise.

18 ans et 1,78 m, Yhoume pour les intimes, vient de décrocher son diplôme d'Etat en Biochimie. Passionnée de basket, la Miss tient à aller jusqu'au bout de ses rêves. Elle compte poursuivre ses études à l'Université pour faire la Médecine.

La Congolaise Yhoura a été proclamée officiellement Miss Francophone Afrique lors de la dernière soirée de gala consacrée à la finale qui s'est déroulée le 6 août 2023 à l'hôtel Memling en marge de la clôture des 9ème Jeux de la francophonie à Kinshasa. Consacrée à la promotion de la beauté féminine africaine et aux valeurs de la francophonie, cette édition 2023 a connu la participation d'une dizaine des candidates venues des différents pays africains et autres départements du monde. Notamment : Ile de Mayotte, le Congo Brazzaville, la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, il y a deux candidates Ougando-congolaise, ainsi qu'une belgo-congolaise.

Créée en 2002, l'élection Miss Francophone Afrique a pour objectif de mettre ensemble les filles des pays francophones d'Afrique. Son but est de promouvoir les valeurs féminines, la culture, la démocratie ainsi que la langue française.