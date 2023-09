Congo-Kinshasa: Kinshasa - Likit'Arts et Grand cru Global mettent en place le programme «Bouger pour changer»

La première édition du projet dénommé : « Bouger pour changer » mis en place par la compagnie likit'Art en collaboration avec le centre néerlandais Grand cru global, se tient depuis le 1er septembre à Kinshasa.

Outre les spectacles, ce projet qui s'étend jusqu'au 10 novembre, promet de renforcer les capacités des artistes en danse et au théâtre notamment, dans la créativité du récit en passant par l'aspect d'entrepreneuriat ainsi que du management culturels. Ainsi, essentiellement, ce projet ne concerne que les danseurs et chorégraphes qui résident à Kinshasa, et se retrouvant avec une expérience d'au moins deux ans, avaient relevé les danseurs et chorégraphes Jackson Lohanga et Feri de Geus, respectivement coordonnateurs des compagnies likit'Art et Grand cru global.

C'était au cours d'une conférence de presse qu'ils ont conjointement animée vendredi dernier à Kinshasa, et/ou les deux personnalités ont également dévoilé le programme de ce projet.

«L'autre objectif assigné est aussi de former, renforcer les capacités artistiques des artistes afin qu'ils soient, à leur tour, capable de transformer notre société de toutes formes de crise qu'elle fait face, tout en prenant aussi en compte la promotion des questions de genre », a déclaré Jackson Lohanga, le coordonnateur de likit'Art.

Il ne s'agit pas, a-t-il ajouté, d'apprendre pour apprendre ; nous souhaitons créer un réseau, le monde ne cesse de tourner.

%

Cependant, la suite du programme prévoit dès ce lundi 04 jusqu'au 08 septembre à la plateforme contemporaine, une session de formation en renforcement des capacités axée sur les principes destinés à la gouvernabilité et de management des projets culturels.

Ensuite un atelier de danse ira du 18 septembre au 09 novembre, également au centre culturel zoo, avant de voir la représentation finale du spectacle qui interviendra le 10 novembre prochain, au centre culturel zoo.

Peu avant, soit le samedi 02 septembre dernier, le programme avait débuté par une phase de sélection des artistes toujours au centre culturel zoo.

Il sied de signaler que ces formations sur le renforcement des capacités seront animées par des experts tant nationaux qu'internationaux, il s'agit entre autres : des chorégraphes venus du Pays-Bas, bénin et le Congo.

Soulignons que la collaboration entre likit'Art et le centre néerlandais Grand cru global dans ce projet dénommé : «Bouger pour changer» n'est pas un fruit du hasard. Car, les deux structures ouvrent, depuis un certain temps, dans la formation des artistes, notamment les arts de danse et théâtre.

C'est ainsi qu'en initiant ce projet, veulent changer le narratif de l'industrie chorégraphique en République Démocratique du Congo.