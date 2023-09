Congo-Kinshasa: 7 septembre 1953 - 7 septembre 2023 - Nyoka Longo souffle sur ses 70 bougies

Un comité a été mis en place pour organiser les activités marquant la célébration du 70ème anniversaire de naissance de l'artiste musicien Nyoka Longo, annonce un communiqué de presse du bureau de l'orchestre Zaiko Langa Langa dont une copie est parvenue à la rédaction du quotidien La Prospérité.

« 70 bougies, ça se fête ! Et Nyoka Longo mérite une grande célébration, digne d'une icône et référence de toute une génération dans l'histoire de la musique en République Démocratique du Congo. Nous avons mis en place un comité organisateur pour structurer les choses et organiser des manifestations en l'honneur de celui que nous allons patriarche du clan Langa Langa.

Ce comité est constitué de ses amis, camarades, des fanatiques de l'orchestre Zaiko Langa Langa ainsi que des journalistes. L'idéal est de l'honorer de son vivant. Car, le destin de la vie n'accorde pas la chance à tout le monde d'être appelé Septuagénaire sur la terre », précise le communiqué.

L'Administration du groupe a fixé un programme avec une série d'activités culturelles qui commencera par une messe d'action de grâce.

«La date de l'anniversaire tombe un jour ouvrable. Le 7 septembre sera un mercredi. Cette journée est réservée à sa famille. L'artiste sera en intimé avec ses enfants et ses petits-fils dans sa résidence à Ma campagne. Le comité organisateur a prévu, par ailleurs, d'ouvrir son programme officiel, par une messe qui sera célébrée en hommage du Président N'yosh, le samedi 13 septembre prochain, à la Cathédrale Notre Dame dans la commune de Lingwala, à Kinshasa.

Une occasion de rendre grâce à Dieu qui continue à garder cette légende de la rumba congolaise en forme jusqu'à ce jour », indique le communiqué

Et d'ajouter : « Juste après cette réunion de prière, une soirée de gala est prévue à l'espace Kemesha en Ville où il y aura un spectacle de musique aux rythmes nostalgiques et nouveautés du groupe Zaiko. Toutes les dispositions sont prises afin que cet évènement marquant les 70ème anniversaire de Vieux Bombas soit à la hauteur des attentes des invités et mélomanes de la bonne musique. Tous vos cadeaux sont les bienvenus pour vénérer et témoigner l'amour à Nyoka Longo qui a beaucoup contribué pour l'émergence de la Rumba congolaise en général et de Zaiko Langa Langa devenu aujourd'hui un patrimoine musical au pays de Tshisekedi ».

Né le 7 septembre 1953 à Kinshasa, Joseph M'vula Nyoka Longo est un chanteur, auteur-compositeur-interprète et producteur, qui n'a jamais joué dans un groupe, depuis la création de Zaiko Langa Langa en 1969. Sa constance a fait de lui un artiste, respectueux et respectable et surtout un modèle de fidélité.

Sur le plan artistique, il a réussi à dompter le public et à se confirmer un nom dans l'arène musicale grâce à son talent de danseur et surtout son écriture dans la composition de chansons.

Sa voix porte l'image de Zaiko et fait partie des meilleurs compositeurs qui ont construit le riche répertoire anthologique de cet orchestre légendaire. Son apport est monumental. On ne peut jamais parler de l'histoire de cette formation musicale considérable qui a inventé le rythme soukous en Afrique sans évoquer le nom de Nyoka Longo.

Toujours réservé, il est considéré parmi les dignitaires et sages dans la sphère musicale congolaise.

Depuis 2021, Jossart occupe le poste du Président du Conseil d'administration de la Société congolaise des Droits d'Auteurs et Droits Voisins, (SOCODA), une coopérative des artistes à avoir le monopole de gérer, collecter et répartir les droits d'auteurs des artistes en RDC.