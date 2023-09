Congo-Kinshasa: Kinshasa - Gentiny Ngobila rassure les chefs des bureaux et chefs des divisions

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, s'est entretenu, jeudi 31 août 2023 dans la salle de réunion de l'Hôtel de Ville, avec les chefs des divisions et les chefs des bureaux de l'administration urbaine de Kinshasa. L'objectif était, pour le patron de la ville de Kinshasa, d'échanger à fond avec ces cadres de l'administration urbaine autour de différents problèmes auxquels fait face la ville de Kinshasa surtout en matière de mobilisation des recettes.

Concernant la paie des agents, des ministres et membres des cabinets, le gouverneur Gentiny Ngobila a fait part à ses interlocuteurs de causes à l'origine des ces impaiements, avant de les rassurer que tout est mis en oeuvre pour que la paie devienne régulière à travers les banques partenaires.

« Le gouverneur nous a rassurés que tout est mis en oeuvre actuellement pour que les agents soient payés chaque mois. Il y avait quelques complications au niveau des recettes, maintenant tout est déjà bon. 4 mois sont déjà payés, je pense qu'il n'y a pas meilleure promesse que ça, et nous croyons qu'il va réaliser comme c'est un homme de parole », a déclaré Joseph Masuwa, Secrétaire provincial de l'administration urbaine, au sortir de la réunion.

Et de poursuivre : « Je vais dire aux agents de la ville que l'on ne jette les pierres seulement sur les fruits qui sont mûres. Les fausses accusations, on ne peut pas s'en faire, l'essentiel c'est le travail sur le terrain. Et le gouverneur Ngobila l'a prouvé à travers ses différentes réalisations. Et nous sommes témoins de toutes ces choses ».

Plus loin dans son intervention, Joseph Masuwa a invité les agents à ne pas suivre les fausses accusations portées contre le gouverneur de la ville, soulignant que les réalisations du gouverneur Gentiny Ngobila sont connues par tous les agents à qui il a demandé de ne pas céder aux appels à des manifestations, aux révoltes et à la grève.

« Nous profitons de l'occasion pour appeler la population à faire confiance au Gouverneur Gentiny Ngobila. Parce qu'il faut comparer ses réalisations avec celles de ses prédécesseurs et tirer des conclusions. Il faut être aveugle pour ne pas voir les prouesses du gouverneur Gentiny Ngobila à Kinshasa. Les routes qu'il construit ainsi que la lumière réhabilitée partout dans la ville profitent à tout le monde », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le gouverneur de la ville a parlé aussi aux chefs des divisions et chefs des bureaux de travaux de construction du marché central de Kinshasa qui aura une capacité de plus de 65.000 étalages. « Bientôt le marché central sera opérationnel. Et ce qu'il nous a dit sur le marché central de Kinshasa, ce sont des vérités qu'on ignorait. Des révélations alors qui vont faire en sorte que ce grand marché central va générer beaucoup de recettes », a conclu Joseph Masuwa.

Satisfaits de ces échanges avec l'autorité urbaine, les chefs des bureaux et chefs des divisions ont exprimé leur désir d'avoir régulièrement ce genre de rencontres avec le patron de la ville afin d'être au courant de ce qui se passe réellement dans la ville.