Sénégal: PDS-présidentielle de 2024 - Abdoulaye Diallo et les siens se remobilisent

En marge des prochaines élections présidentielles de Février 2024, les leaders du Parti Démocratique Sénégalais ont battu le macadam à Kédougou pour remobiliser leurs troupes.

« Élire leur mentor Karim M Wade dès le premier tour » : c'est l'objectif que se sont fixés les militants du PDS section Kédougou. Derrière leur coordonnateur régional Abdoulaye Diallo et en présence d'anciens conseillers municipaux et départementaux, les militants ont quitté les 3 départements de Kédougou pour se rallier à la cause. Avec plus de 4000 voix obtenues lors des dernières élections locales, M. Diallo et les siens entendent porter Karim Wade à la tête de la magistrature suprême. Pour se faire, ils comptent envahir les rues de Kédougou et vulgariser les aspirations du parti en vue d'enrôler de nouveaux adhérents.