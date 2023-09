Sénégal: Matam / Vaste campagne de reboisement dans la commune des Agnam - Le député-maire Farba Ngom se met à la tâche

Après une campagne de sensibilisation des masses populaires à Agnam, le député Farba Ngom lance une vaste campagne de reboisement dans les villages et hameaux de la commune des Agnam avec l'implication des jeunes recrutés dans la gestion du cadre de vie.

Dans l'optique de faire de Agnam une collectivité verte, le député-maire de la commune, Farba Ngom, a procédé samedi, en compagnie du sous-préfet de l'arrondissement, des techniciens des eaux et forêts et de plusieurs notables, au lancement d'une vaste campagne de reboisement. Relevant l'intérêt de contenir les phénomènes climatiques, l'édile de la ville a positionné le reboisement comme une importante composante à l'environnement.

« L'Etat du Sénégal, dans le cadre du programme « Xëyu ndaw ñi », sous l'autorité du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, a recruté plusieurs jeunes à Agnam pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement », souligne -t-il. Pour informer, à cet égard, que les agents recrutés seront mobilisés dans le cadre du suivi et de l'entretien des plantes. Les arbres de type ombrageux dont le flamboyant, qui ont été choisis pour atténuer la chaleur, vont contribuer aussi à embellir les grands axes des localités de la commune le long de la route nationale numéro 2.

Dans la commune des Agnam qui dispose d'une pépinière, au total 23 456 plantes destinées à reboiser les écoles, les postes de santé, les mosquées, les axes routiers et les concessions, ont été distribuées. De l'avis du représentant de l'IREF, le sergent Pape Latyr Sène, la pépinière des Agnam, qui a bénéficié de l'appui de l'Inspection régionale des eaux et forêts de Matam pour les besoins de l'approvisionnement des semences et des gaines, vise « à lutter contre les effets du changement climatique et l'érosion des sols ». A ce titre, un total de 16 000 plantes sera mis à disposition dans tout l'arrondissement des Agnam d'ici la fin du mois de septembre, a déclaré le représentant de l'IREF.

Pour atteindre cet objectif, le maire Farba Ngom a orienté les activités des jeunes agents du cadre de vie dans le reboisement. .« Face aux différents enjeux climatiques, mon combat, c'est que là où les populations habitent, qu'il y'ait des arbres. C'est tout l'arrondissement qui sera concerné et nous envisageons même d'élargir cela à toute la région de Matam » a déclaré le maire des Agnam Farba Ngom au terme du lancement de cette campagne.

Après la cérémonie de lancement du reboisement qui devra couvrir toutes les localités de la commune, voire. de l'arrondissement des Agnam, et la région, Farba Ngom a remis des motos tricycles à 27 jeunes de la commune qui en avaient fait la demande. « Beaucoup de jeunes s'activent avec des motos Jakarta, dans le domaine du transport, déjà reconnu comme un secteur d'emploi qui génère des revenus. Tous les métiers sont bons, et dans la dynamique, nous nous positionnons non seulement à réduire le chômage et à lutter contre l'émigration clandestine », a déclaré le député-maire.