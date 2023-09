Sénégal: RC Lens - Pourquoi Nampalys Mendy a été recruté ?

Libre depuis la fin de son contrat avec Leicester, Nampalys Mendy a été recruté par le Racing Club de Lens ce mardi.

Le milieu de terrain sénégalais de 31 ans devient la 10e recrue du club artésien qui souffre en ce début de saison.

Pourquoi avoir misé sur l'ancien Niçois ? Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a justifié la signature de Mendy.

« La signature de Nampalys en tant que joueur libre vient apporter davantage de profondeur à notre effectif au milieu de terrain », a-t-il expliqué.

« Révélé en Ligue 1, régulier en Premier League et joueur cadre de la sélection sénégalaise, Nampalys allie expérience et leadership. Nous le suivions depuis quelques semaines déjà et avions noué des échanges constructifs. Il vient au Racing avec cette envie de s'impliquer pleinement dans la vie du groupe et mettre à profit son vécu de plus de 340 matchs en club conjugué à 27 capes avec le Sénégal, nation avec laquelle il a participé activement au sacre à la CAN 2021. », a ajouté le dirigeant des Sang et Or.