Sénégal: BRVM - Le Titre Solibra coté à 90 300 FCFA ce 5 septembre 2023.

Le titre Solibra (Société de Limonaderie et brasserie d'Afrique) Côte d'Ivoire a été coté à 90 300 FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 5 septembre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Par rapport à son cours du lundi 4 septembre 2023 où elle s'affichait à 84 000 FCFA, cette valeur enregistre ainsi une augmentation de 6 300 FCFA. A ce jour, l'action Solibra se trouve être la plus chère du marché des actions de la BRVM. Ce renchérissement est l'occasion pour les titulaires d ce titre d'appliquer un des principes de la Bourse «acheter lorsque les cours sont bas et revendre quand ils sont hauts». Toutefois, ce cout élevé du prix de l'action Solibra ne permet pas sa liquidité. L'investisseur moyen aura du mal à l'acquérir.

Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 90 300 FCFA) occupé la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours suivi des titres BOA Mali (plus 5,07% à 1 450 FCFA), SETA0 Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 1 050 FCFA), NEI-CEDA Côte d'Ivoire (plus 3,28% à 630 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,67% à 770 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SITAB Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 6 000 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,89% à 1 295 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,68% à 1 170 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,29% à 3 050 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 0,94% à 525 FCFA).

Au niveau des autres activités du marché, on note une situation contrastée. La valeur des transactions passe ainsi de 1,217 milliard de FCFA la veille à 215,680 millions de FCFA ce mardi 5 septembre 2023.

En revanche, la capitalisation boursière du marché des actions affiche une hausse de 41,648 milliards, s'établissant à7846,742 milliards FCFA contre 7805,094 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 17,28 milliards, avec un niveau qui se situe à 10 095,843 milliards de FCFA contre 10 113,123 milliards de FCFA le lundi 4 septembre 2023.

Concernant les indices, on note une embellie pour tous les trois avec toutefois des évolutions différentes. L'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) affiche la plus forte hausse avec 0,81% à 102,75 points contre 101,92 points la veille.

De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,53% à 210,92 points contre 209,80 points précédemment.

Il en est de même de l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), qui se retrouve avec une hausse de 0,38% à 105,83 points contre 105,43 points la veille.