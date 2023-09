Algérie: Mouloudji préside la cérémonie de remise des certificats d'aptitude à des architectes spécialisés dans les monuments et sites protégés

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a supervisé, mardi, la cérémonie de remise des certificats d'aptitude à des architectes spécialisés dans les monuments et sites protégés, portant le nombre global de cette catégorie d'architectes à 116 architectes qualifiés, répartis sur 24 wilayas, indique un communiqué du ministère de la Culture.

La remise des certificats d'aptitude aux architectes spécialisés dans les monuments et sites protégés "vise à offrir un accompagnement et un soutien aux projets de réalisation d'ouvrages d'art en lien avec le patrimoine culturel immobilier protégé, conformément à la législation en vigueur, notamment à la loi 04-98 relative à la conservation du patrimoine culturel", ajoute le communiqué.

Les architectes accrédités opèrent en tant que chefs de projets dans des opérations en lien avec la gestion de travaux opérés au niveau des biens culturels protégés, et leurs formations s'inscrivant dans le cadre des efforts fournis par le ministère de la Culture et des Arts dans le but de conserver les monuments archéologiques et les sites historiques, d'autant plus que ce dernier vient de lancer de nombreux projets de restauration et de réhabilitation d'anciennes bâtisses, de monuments historiques et religieux, de mausolées, de palais, de Casbahs, et de forteresses.