Afrique: Sonatrach - Lancement du projet de la Sismique 3D au niveau du champ de Hassi Messaoud

HASSI MESSAOUD — Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a supervisé, mardi, le lancement des travaux du projet de la Sismique 3D de haute intensité et de haute résolution au niveau du champ de Hassi Messaoud, aux fins d'augmenter les capacités de production et les réserves d'hydrocarbures et préserver la position de Sonatrach, en tant que fournisseur important et acteur majeur sur les marchés mondiaux des hydrocarbures.

Le PDG de Sonatrach effectue, en compagnie d'une délégation de cadres dirigeants du groupe, une visite de travail et d'inspection de deux jours à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) et à Hassi Bahamou (wilaya de Timimoun), précise un communiqué de Sonatrach, ajoutant que le PDG avait entamé sa visite au champ de Hassi Messaoud où il a supervisé le lancement des travaux du projet de la Sismique 3D de haute intensité et de haute résolution, dont la réalisation a été confiée à l'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO), filiale de Sonatrach.

Pour mener à bien ce projet, l'ENAGEO s'appuie sur "des techniques technologiques numériques de pointe", qui consistent en l'utilisation d'une large gamme de fréquences allant de 1,5 à 96 Hz pour augmenter la précision de l'étude sismique, en plus de l'utilisation de la technologie d'inversion complète de la forme d'onde (FWI) pour obtenir un modèle de vitesse précis pour les couches de surface et souterraines.

Les données sismiques obtenus grâce à l'utilisation ces nouvelles technologies permettront d'augmenter les facteurs de récupération des réserves à un niveau supérieur à 30 %, ajoute le communiqué, précisant que l'entreprise Sonatrach " oeuvre, à travers sa stratégie de développement et l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers, à concrétiser ses engagements, liés au maintien du niveau de production énergétique et au renforcement de la position de l'Algérie sur les marchés internationaux et régionaux".

Le PDG de Sonatrach a indiqué que ce projet représentait "un défi pour son groupe pour la réalisation d'une opération de cadastre à l'aide de technologies de pointe et de technologies numériques pour une meilleure connaissance de ces données".