Algérie: Foire de la rentrée scolaire 'Lemsid' - Vente d'articles scolaires, du producteur au consommateur, à des prix compétitifs

ALGER — La 2e édition de la Foire dédiée à la rentrée scolaire "Lemsid", organisée au Palais des expositions à Alger "SAFEX" qui a ouvert ses portes mardi offre un large éventail d'articles scolaires à des prix compétitifs, à l'approche de la rentrée scolaire 2023-2024.

Cet évènement économique organisé jusqu'au 20 septembre, sous le slogan '"Ensemble pour nos élèves", connait la participation de près de 40 exposants proposant divers articles scolaires et bureautiques produits localement dont des cartables cédés au prix d'usine.

Certains produits d'importation sont également disponibles à des prix acceptables, selon certains parents approchés par l'APS.

Fabriqués localement à 100%, les cahiers sont proposés au prix de 60 DA/unité (64 pages), 80 DA/unité (96 pages) et 500 DA/unité (288 pages).

Quant au prix des stylos fabriqués localement, il varie entre 10 et 20 DA/unité contre 30 et 120 DA/unité pour le stylo importé, selon les exposants qui ont affirmé que leur participation à cette foire avait pour objectif de se rapprocher davantage du consommateur, tout en proposant des articles à des prix abordables.

Les visiteurs sont venus de différentes régions du pays, à l'instar de Mohamed, originaire de Bouira, désirant acheter des cartables pour ses trois enfants, dont les prix étaient, selon lui, très raisonnables (1500 DA/cartable), au vu de la bonne qualité des articles fabriqués localement.

De son côté, Hanifa, Algéroise mère de trois enfants scolarisés (primaire et moyen), a affirmé que cette foire propose des articles scolaires à des prix abordables, ce qui est à même de satisfaire les besoins de ses trois enfants.

Par ailleurs, Fatma, venue de Boumerdès avec son mari, a trouvé son bonheur dans le rayon des livres parascolaires contenant des exercices et des examens corrigés pour les cycles primaire et moyen. En effet, la foire compte un nombre important d'exposants qui proposent ce type d'ouvrages à des prix compétitifs (de 200 à 320 DA pour le primaire, et de 300 à 380 DA pour le cycle moyen).

A noter que divers espaces de divertissement consacrés à la lecture et au coloriage ont été aménagés en marge de la foire et des ateliers d'apprentissage de langues pour enfants organisés, outre la participation de l'Office national des publications scolaires (ONPS) à cet événement dans le but de permettre aux parents d'élèves d'acquérir différents manuels à des prix concurrentiels.