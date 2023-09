Afrique du Nord: Répression des manifestants à Laâyoune occupée - Constat accablant de Staffan de Mistura

GENEVE — Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir a affirmé, mardi, que la répression des manifestants par le Maroc sous les yeux de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en visite depuis lundi à Laâyoune occupée, se voulait un message on ne peut plus clair que le conflit au Sahara occidental était toujours de mise.

Les forces d'occupation marocaines ont réprimé un sit-in pacifique organisé, lundi, par des associations sahraouies des droits de l'homme dans la ville occupée de Laâyoune pour réclamer le droit à l'indépendance et à l'autodétermination, et ce, pendant la visite de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans les territoires sahraouis occupés. Une intervention musclée a été effectuée pour disperser les manifestants et les empêcher de revendiquer leur droit d'expression et de manifestation.

Interviewé par la chaine "BBC Arabia", M. Bouchraya a souligné que "les manifestations du peuple sahraoui est une preuve tangible de l'attachement de ce peuple à son droit à la liberté et à l'indépendance et sa disposition à se sacrifier pour cette cause".

Il a, également, fait observer que le constat fait par l'Envoyé onusien dans la ville occupée de Laâyoune se veut "une preuve et un message aux Nations Unies et à la communauté internationale que le conflit existe encore et que le peuple sahraoui est résolument déterminé à poursuivre sa lutte pour son droit à la liberté et à l'indépendance".

Concernant cette visite, première de Staffan de Mistura dans les territoires occupés depuis sa nomination en novembre 2021, le diplomate sahraoui a précisé que "l'occupation marocaine est, aujourd'hui, contrainte à céder à la pression internationale, après avoir préalablement refusé la visite prévue en juillet 2022 en raison de certains points à l'ordre du jour du diplomate italo-suédois, notamment ceux liés à la rencontre avec des militants des droits de l'homme et des organisations sahraouies qui réclament et défendent l'indépendance du Sahara occidental.

"L'Envoyé personnel espère approfondir davantage les consultations avec toutes les parties concernées sur les perspectives de faire progresser de manière constructive le processus politique au Sahara occidental au cours de ces engagements régionaux", avait indiqué lundi un communiqué de l'ONU dès l'arrivée de M. De Mistura à Laâyoune occupée.

"Il prévoit de rendre compte de ses visites et engagements auprès du Secrétaire général ainsi qu'au Conseil de sécurité en octobre prochain", ajoute la même source.