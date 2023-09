Afrique: Sommet mondial sur la transformation de la RDC - Guy Loando édifie les participants sur l'organisation spatiale

Ichanges Nations, une organisation internationale dédiée à la promotion de la coopération mondiale, du développement durable et de la paix, a organisé récemment à Kinshasa le Sommet mondial sur le thème « La transformation du potentiel de la République démocratique du Congo (RDC) et l'industrialisation de l'Afrique ».

L'un des orateurs à la rencontre de haut niveau, le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a exposé sur un thème non moins capital qui concerne son secteur, à savoir « Le rôle crucial du ministère de l'Aménagement du territoire dans la planification spatiale ».

Au cours de son exposé, Me Guy Loando Mboyo a eu des mots appropriés pour éclairer l'assistance sur les initiatives et les projets en cours visant à stimuler le développement durable et l'urbanisation stratégique de la RDC. Il a, en outre, souligné l'importance de l'harmonisation des politiques de planification territoriale pour atteindre les objectifs de transformation économique du pays.

Les discussions animées et les échanges fructueux qui ont eu lieu tout au long de ce sommet ont mis en lumière l'engagement collectif en faveur de la croissance économique durable et de l'industrialisation de l'Afrique.

Par la même occasion, Ichanges Nations a exprimé sa gratitude envers tous les participants, les orateurs et les partenaires qui ont contribué au succès de ce sommet mondial. Tout porte à croire que les idées partagées et les initiatives discutées au cours de cette rencontre auront un impact positif sur la transformation de la RDC et sur l'essor de l'ensemble du continent africain.

Notons que le sommet mondial sur la transformation du potentiel de la RDC et l'industrialisation de l'Afrique a été rehaussé de la présence de la vice-présidente honoraire de la République de l'Équateur, Mme Rosalia Arteaga et de bien d'autres personnalités, notamment des leaders politiques, des experts en développement, des entrepreneurs et des acteurs- clés de la société civile.