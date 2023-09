Ethiopie: Deuxième forum annuel des micro, petites et moyennes entreprises

L'Union africaine, sous l'égide du département du développement économique, du commerce. Tourisme, Industrie et Minéraux (ETTIM) organise le deuxième Forum des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) sous le thème "Start-up Acts : Un instrument pour favoriser le développement et l'innovation en Afrique" du 4 au 8 septembre 2023.

Le Forum annuel des micro, petites et moyennes entreprises est l'une des initiatives visant à soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union africaine en faveur des petites et moyennes entreprises.

En outre, le forum cherche à promouvoir, à améliorer les compétences et à élaborer des stratégies pour un secteur des PME africaines meilleur et plus inclusif afin de réaliser l'industrialisation de l'Afrique dans le contexte du marché intégré.

D'autres part, le forum s'est penché sur l'aide financière et technique aux MPME en fournissant des infrastructures de base pour mener le secteur vers le succès en mettant en oeuvre des politiques et des lois bénéficiant au programme des MPME. Dans son discours, M. Patrick Dupont, chef de la section politique de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Union africaine, a déclaré que l'UE contribuait à stimuler l'AFCFTA, le secteur minier, les questions d'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les MPME. Il a ajouté que l'initiative "Investir dans les jeunes entreprises en Afrique" (IYBA), à laquelle participent 11 États membres de l'UE, apporte une contribution de 4,6 milliards d'euros.