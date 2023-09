Congo-Kinshasa: Matérialisation de Lumumba-ville - Une délégation d'experts sur le terrain pour des études de faisabilité

Une forte délégation d'experts du ministère des Infrastructures et Travaux publics (ITP) a séjourné, il y a quelques semaines, à Lodja dans la province du Sankuru pour voir la faisabilité de la matérialisation du projet de construction de Lumumba-ville et d'apprécier les défis de la connectivité entre les grands centres importants et la RN1.

L'équipe conduite par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé des ITP, Chrysostome Ila Ngongo, qu'accompagnait le secrétaire général aux ITP, le directeur général du Bureau d'études et d'aménagement urbain (BEAU) ainsi que les techniciens de l'OVD et de l'Office des routes a pris plus d'une semaine pour parfaire l'itinéraire retenu pour ce séjour.

Il s'agit des grands centres de ce coin de la République, à savoir les villes de Lodja, Lumumba-ville, Lusambo et Mbuji-Mayi. A partir de Lodja, c'est par route que ces férus des ITP avec en tête le directeur de cabinet, chrysostome Ila Ngongo, ont atteint Wembonyama en passant par le territoire de Tshube pour déboucher sur Lumumba-ville, jadis village natal de Patrice Emery Lumumba.

La modernisation de cette partie de la province du Sankuru tiendra effectivement compte de l'aspect environnemental et historique de la ville. De ce fait, pour préserver l'histoire, la maison familiale du héros national sera juste réhabilitée et non reconstruite. L'école où il a fait ses premiers pas devra plutôt être reconstruite afin de lui donner un aspect plus moderne pour une meilleure prise en charge des élèves.

Une mairie digne d'une ville touristique surplombera cette ville avec plusieurs annexes et bureaux administratifs. Des infrastructures routières quasiment inexistantes seront construites selon les normes urbanistiques. Il est prévu également la construction de l'aéroport international de Lumumba-ville à Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru. Le plan réalisé pour le développement de Lumumba-ville en a tenu compte. Le site choisi à cet effet a été visité et bien apprécié par la délégation des ITP.

Pour rappel, c'est en janvier 2022 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait promis aux Sankuriens de faire de cet endroit « une ville moderne et touristique » en honneur de ce grand homme. Par ailleurs, après la nomination et l'installation officielle des autorités politico -administratives qui devront gérer cette nouvelle agglomération, et surtout, de la réalisation par le BEAU du plan urbanistique de cette dernière, ses ressortissants, en l'occurrence le chef coutumier du village natal de Patrice Emery Lumumba se dit content de la présence de la délégation du ministère des ITP à Wembonyama, car elle marque l'effectivité du projet.

De l'autre côté, la plus heureuse, c'est aussi la maire de Lumumba-ville. Environs deux ans après la prise officielle de ses fonctions, Micheline Ayaki Adjadjuni ne désespère pas. Toutes les actions entreprises sur fonds propres de sa municipalité prouvent à suffisance sa volonté de développer Lumumba-ville considérée par d'aucuns comme le berceau du nationalisme. Elle croit, mordicus, à la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État.