Afrique: André Onana - Les non-dits d'un retour triomphal dans la tanière

Convoqué dans la liste des 24 Lions indomptables retenus pour affronter le Burundi le 12 septembre prochain au stade Roumde Adja de Garoua, le gardien de but de Manchester United, annonce son comeback, neuf mois après le « Qatargate ».

Pour le drapeau, je reviens ! André Onana sort de sa retraite et déclare à nouveau sa flamme pour les Lions indomptables. Alors que le doute et le flou entouraient son comeback dans la tanière, le dernier rempart des Reds Devils décide d'enfiler les gants par amour pour son pays. L'ancien portier d'Ajax l'a fait savoir dans un message rendu public hier lundi 4 septembre 2023 sur son compte Twitter avant d'être surabondamment partagé et commenté sur la toile. «Ces derniers mois, j'ai été confronté à des épreuves marquées par l'injustice et la manipulation.

Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlables envers ma patrie, le Cameroun, demeurent intacts », écrit-il. Réitérant que son désir de représenter la nation n'a jamais fléchi depuis sa jeunesse, cette aspiration demeurant une part indissociable de son identité. Entre rage et engagement, le message du gardien formé à la Fundesport cache mal des mots à peine voilés à l'adresse de celui ou ceux que beaucoup d'observateurs taxent de son ou ses bourreaux au sein de la sélection nationale. « Face à la manipulation, au mensonge et à l'abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal, en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C'est le moment de nous unir, d'œuvrer en harmonie pour notre bien commun: le Cameroun», argue André Onana.

Rugir ou mourir le 12 septembre

Aux camerounais et supporters des Lions indomptables désormais dans l'attente du 12 septembre prochain, date de la rencontre qui mettra aux prises le Cameroun au Burundi, le finaliste de la dernière édition de la Ligue européenne des champions dit toute sa gratitude et son attachement. « Je réponds à l'appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l'attente et au soutien des Camerounais, qui méritent une équipe nationale déterminée à briller », confesse-t-il. Lui qui ne manque pas de « saluer le gouvernement camerounais qui œuvre de façon acharnée à l'édification d'un Cameroun meilleur pour tous ».

Non sans donner rendez-vous au peuple camerounais dans moins d'une dizaine de jours pour « notre qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations ». Cette nouvelle sortie épistolaire du portier de 27 ans, qui fait partie du gratin mondial à son poste, vient donc confirmer son retour en sélection au moment où, dos au mur, les poulains de Rigobert Song sont condamnés à valider leur ticket qualificatif pour la prochaine Can prévue en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Second du groupe C avec 4 points, le Cameroun qui est au coude à coude avec le Burundi (4 points également au compteur), devra rugir ou mourir.

Affaire d'Etat ?

Entre temps, des voix s'élèvent pour interroger les identités de ceux qui ont contribué à ce retour très attendu d'Onana en sélection. Connaissant le climat de tension toujours pas levé entre le joueur et les dirigeants de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et plus particulièrement le patron du football camerounais Samuel Eto'o, « des dispositions particulières auraient été prises en haut lieu pour lui assurer un séjour tranquille durant ce stage», rassure un proche de l'ancien portier de l'Inter Milan qui confirme au passage que l'affaire s'est réglé depuis le Cabinet civil de la présidence de la République. Faut-il donc croire que le courrier signé du Pr Narcisse Mouelle Kombi le 20 avril 2023, à l'attention de la Direction de l'Inter Milan, marquait le début des conciliabules entrepris au plus haut sommet de l'Etat ? Le patron des Sports exprimait la ferme volonté de l'Etat du Cameroun, à revoir l'excellent gardien de buts, regagner la tanière.

«J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'Etat du Cameroun, représenté aux compétitions internationales de football par la sélection nationale « Les Lions Indomptables », a pris acte du communiqué de Sieur André Onana, pensionnaire de votre prestigieux et emblématique club Inter Milan, communiqué dont les termes pourraient laisser sous-entendre son retrait de cette mythique sélection nationale », écrivait l'homme politique. «Cependant, fort du constat que cette déclaration est consécutive à un malentendu regrettable avec l'encadrement technique à l'issue du premier match lors de la compétition rappelée supra, et compte tenu de la réaffirmation par le concerné de son attachement patriotique au Cameroun et aux Lions Indomptables, également révélé dans le même communiqué.

Nous vous prions de bien vouloir permettre à ce talentueux gardien, qui a été jusqu'ici l'un des maillons forts de cette équipe, d'assouvir son désir de continuer à représenter son pays d'origine et à faire rêver des millions de compatriotes, en le mettant à la disposition des Lions Indomptables dès que besoin sera», réclamait-il. Affaire d'Etat ?