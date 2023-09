Congo-Kinshasa: Grève générale des médecins et techniciens vétérinaires

Les médecins et techniciens vétérinaires de la RDC ont déclenché depuis lundi une grève générale sur toute l'étendue du territoire national à suite du non-respect, par le Gouvernement, des engagements de Bibwa 1,2 et 3. Dans une déclaration à la presse ce mardi 5 septembre à Kinshasa, la synergie des syndicats de ces professionnels de santé dit par ailleurs craindre pour la santé des Congolais, en rapport avec les dangers et risques qui découleraient du manque de contrôle et de surveillance des maladies animales et zoonotiques.

Au regard des conséquences de l'absence ou du manque, pendant ce temps de grève, de l'expertise vétérinaire des denrées alimentaires, le coordonnateur de la synergie des syndicats de ces professionnels de santé, Jean Benoit Miziele Mparawa, en appelle au bon sens et à la responsabilité du Gouvernement :

« Tous les services vétérinaires spécialisés délivrant les autorisations d'importation et d'exportation, les services de quarantaine animale et halieutiques, les services vétérinaires au poste frontaliers, ports notamment de Matadi, Kasumbalesa, les services provinciaux d'inspection, de taxation et dépôts internes de transit, les cliniques, les abattoirs, les pharmacies et les laboratoires et officines vétérinaires, sont fermés et donc interdits de tout fonctionnement jusqu'à la conclusion et exécution intégrale par le Gouvernement de toute nos revendications ».

Pendant ce temps de grève, poursuit-il, les professionnels de santé « déclinent toutes responsabilités, face au danger et risque qui découleraient du manque de contrôle et de surveillance des maladies animales et zoonotiques, dans l'intérêt de protéger la santé de la population ».

Tout importateur et tout consommateur de la viande et sous-produit de la viande, du lait et sous-produit du lait, est aussi averti car l'expertise vétérinaire de ces denrées alimentaires, ne sera pas assure, durant cette période de grève.