Afrique: Match Burkina#Eswatini - les Etalons au complet fourbissent leurs armes

Marrakech — Les choses sérieuses ont commencé, hier 5 septembre à Marrakech, pour les Etalons en stage de préparation pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations face au Sihlangu Semnikati (le bouclier du roi) de l'Eswatini. Le sélectionneur national Hubert Velud dispose désormais de son monde.

Les ébrouements se font maintenant entendre dans l'écurie des Etalons à leur quartier général au Rotana hôtel de Marrakech. Chose normale puisque leur nombre est passé de dix à vingt-quatre dans la nuit du 3 au 4 septembre avec l'arrivée des quatorze autres sélectionnés à Marrakech, au Maroc.

Le dernier à avoir rejoint l'écurie a été Nasser Yacouba Djiga. Lui, était à Belgrade pour finaliser son prêt à l'Etoile Rouge. Il a donc rejoint ses camarades en début d'après-midi d'hier. Ainsi, avant son arrivée, les autres ont eu une séance en salle avant de rallier dans la soirée, l'un des terrains annexes du Grand stade de Marrakech.

Pour cette deuxième séance, l'encadrement technique a surtout mis l'accent sur l'alignement défensif avec beaucoup plus d'engagement. Tous apprécient l'ambiance qui règne dans le groupe. Notamment le tout nouveau, le jeune portier de 18 ans Sébastien Tou. « J'ai été bien accueilli dans une bonne ambiance. Toute chose qui a favorisé mon intégration. Nous sommes comme une famille.

Et dès les premiers jours, les aînés m'ont mis à l'aise », a-t-il laissé entendre. Le sociétaire de Sabadell, en Espagne, a avoué également avoir travaillé dur pour arriver dans la sélection, « un rêve d'enfance ». S'il y a un joueur qui est beaucoup attendu à cause de ses performances en club, c'est bien l'attaquant des Young Africans de la Tanzanie, Aziz Ki.

« Je suis conscient que je suis attendu mais je ne me mets pas la pression. Je dois être moi-même et faire ce que je connais », a-t-il reconnu. Après avoir purgé son match de

suspension, donc absent lors du dernier regroupement, Issa Kaboré a dit être très heureux de retrouver la « famille ». Pour lui, il n'y a pas de calcul à faire : « nous devons gagner pour conserver notre première place et nous donner plus de chance pour le tirage au sort de la CAN ».

Une délégation restreinte à Marrakech

Au cours de cette présente mission, le nerf de la guerre a été le plus souvent évoqué. Ce qui explique l'absence de certaines entités des sports burkinabè, qui, autrefois faisaient partie des différentes sorties des Etalons.

Forte officiellement de soixante-deux membres, la mission est composée en plus des acteurs premiers que sont les joueurs, des membres de l'encadrement technique, du ministère des Sports de la jeunesse et de l'Emploi, de journalistes et de l'Union nationale des supporters des Etalons. Des membres du ministère de tutelle, il faut désormais compter avec la présence d'un inspecteur de service.

Ils seront désormais à chaque mission pour observer et comprendre certaines choses. Car, à la dernière Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, beaucoup d'irrégularités financières semblent-ils, ont été décelées. Et même que jusque-là, le ministère des Finances est toujours dans l'attente d'un retour des retombées de la fête biennale, notamment des milliards FCFA reçus par l'instance dirigeante du football national.