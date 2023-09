Madagascar: Etudes supérieures - Sortie d'un guide pour les bacheliers

Le choix des filières universitaires, un casse-tête pour les nouveaux bacheliers. C'est dans ce sens que Madajeune a édité le "guide des études et formation » qui permettra de faciliter leur choix d'orientation.

Ce livret répertorie plus d'une cinquantaine d'établissements supérieurs détaillant toutes leurs options et leurs spécialités. Disponible à la 20ème édition du « salon des études supérieures » qui se tiendra demain et vendredi à l'Akoor digue Andohatapenaka, l'achat de ce guide permettra également de participer à une tombola.Environ soixante-dix participants constitués d'Instituts Supérieurs, de Grandes Écoles et d'Universités privées seront présents sur les lieux, avec pas moins de 100 stands.

Durant cet évènement signé Madajeune, il y aura également le recrutement d'étudiants malgaches pour les universités et les grandes écoles étrangères, l'orientation académique et professionnelle sans oublier les informations utiles et pratiques aux étudiants pour les gammes de formations et les différentes filières existantes dans la capitale et les chefs-lieux de province.