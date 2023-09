Madagascar: Promotion culturelle - Big Mj, nouvel ambassadeur d'Orange Madagascar

Big MJ rejoint la grande famille du téléopérateur téléphonique Orange Madagascar en devenant officiellement la figure emblématique de la marque ainsi que celle d'Orange Money Madagascar.

La convention de ce partenariat nouvellement noué a été signée hier dans les locaux de cet opérateur de réseaux de télécommunications à Ankorondrano. Désormais Big MJ de son vrai nom Parfait Jo Toeraniaina, réalisera pour l'opérateur des spots publicitaires et sera associé aux événements et aux campagnes promotionnelles des produits et services de ces deux marques pour une année renouvelable.

L'opérateur s'engage en contrepartie à promouvoir et à soutenir l'artiste dans tous les événements et festivals auxquels il participera. L'objectif commun des deux parties étant de se rapprocher davantage des Malgaches et de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel malgache tout en mettant en avant l'attachement aux valeurs malgaches.

Si la convention de partenariat vient de commencer, les deux parties ont par le passé déjà collaboré à plusieurs occasions. D'ailleurs, pas plus tard que vers la fin de la semaine dernière, Big Mj a activement participé au concert Tafa Be organisé dans le cadre de la célébration des 20 ans du téléopérateur à Tamatave avec d'autres artistes. « D'autres événements viendront encore puisque nous sommes encore en plein coeur de la célébration de notre 20e années d'existence », explique Dina Mallet, la directrice des partenariats et RSE.