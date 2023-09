Madagascar: Développement local - Formation pour les coopératives, pour favoriser leur prospérité

Les paysans dans les zones rurales des régions Alaotra Mangoro, Bongolava et Atsinanana reconnaissent les avantages de se regrouper en coopératives. Pour mieux armer ces organisations, des sessions de formation ont été organisées avec les Japonais.

Dans le cadre du renforcement des coopératives et de la promotion du développement local, deux coopératives opérant dans la production de semences et la riziculture ont récemment bénéficié d'une formation essentielle sur les réglementations coopératives, la gestion d'association et le leadership. L'initiative, menée conjointement par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), vise à stimuler la croissance et la durabilité des coopératives à Madagascar.

Au cours du mois d'août dernier, les coopératives Tsaravohi Miray, basée à Ambahiboho Morarano Chrome, district d'Amparafaravola, et Miaro, située à Ambatomanga Morarano Chrome, du même district, dans la région Alaotra Mangoro, ont suivi une formation intensive. Tsaravohi Miray, composée de 30 membres, et Miaro, regroupant 23 membres, se sont vu offrir un apprentissage approfondi sur les réglementations régissant les coopératives, ainsi que des compétences essentielles en gestion d'association et en leadership.

Dans un effort visant à étendre la portée de cette initiative, une nouvelle coopérative, baptisée « Fitahianasoa », a été récemment créée dans la région de Bongolava. Cette coopérative rassemble des producteurs d'arachide et de légumineuses, principalement issus de la commune rurale de Belobàka, district de Tsiroanomandidy.

Les membres de Fitahianasoa, déterminés à améliorer leurs pratiques agricoles et leur gestion coopérative, ont également participé à une formation dispensée par la direction régionale de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (DRICC), le 31 août dernier.

Dans la région Atsinanana, une association communautaire initialement créée pour la protection de la forêt et la gestion durable des ressources forestières envisage désormais de se transformer en coopérative. Située dans la commune rurale d'Ambalabe, district de Vatomandry, cette association, composée de 40 membres, dont 50% sont des femmes, a également bénéficié d'une formation offerte par la DRICC. D'après les explications, ce changement de statut vise à renforcer la collaboration entre les membres et à favoriser le développement économique local.

Bref, le MICC, en partenariat avec la JICA, ainsi que les DRICC, démontrent leur engagement continu envers le développement des coopératives locales et des initiatives communautaires. Ces formations visent à renforcer les compétences des membres des coopératives, à améliorer la gestion des ressources, et à favoriser une croissance économique durable au niveau local.

Les coopératives Tsaravohi Miray, Miaro, Fitahiantsoa et l'association d'Ambalabe, tous désormais mieux équipés pour prospérer, illustrent l'impact positif de ces initiatives sur le développement local à Madagascar.