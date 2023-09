Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 6 Septembre 2023

Gabon : Après le coup d’Etat- La Ceeac Suspend le Gabon et transfère son siège à Malabo

La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Ceeac) a décidé lors d'un sommet extraordinaire tenu lundi 04 septembre écoulé, de suspendre immédiatement la participation de la République gabonaise à toutes les activités de l'organisation, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que délocalisé le siège de l'institution à Malabo, renseigne Gabon Review.

Guinée Equatoriale : Ceeac- Obiang assure la présidence

La réunion de la 4e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Ceeac s'est tenue à Djibloho, en Guinée équatoriale. Cette mesure a été prise en conformité avec l'article 7.3 du Règlement intérieur de la Ceeac. Par conséquent, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo assume la présidence de l'organisation, qui était précédemment détenue par Ali Bongo avant le coup d'État. Par ailleurs, un ultimatum d'un an a été imposé aux militaires pour le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon. Cette décision témoigne de la ferme réaction de la Ceeac face à la situation politique au Gabon et souligne l'importance du respect des principes démocratiques dans la région. (Source : Gabon review)

Sénégal : Digitalisation- Dakar va abriter la première édition de « This is Africa digital »

Le rendez-vous est pris. Pour les férus du digital, entrepreneurs, investisseurs et partenaires, ce sera du 15 au 17 septembre 2023. Période à laquelle se tiendra la première édition du « This is Africa digital ». Une tribune dédiée à l’industrie numérique et qui vise à explorer les opportunités offertes par la digitalisation du continent africain. « This Is Africa Digital » à donc pour vocation de mettre en lumière des projets innovants et des start-ups prometteuses qui contribuent à la digitalisation du continent, ont fait valoir les organisateurs. Ils offriraient selon le communiqué dds organisateurs, une vitrine aux entrepreneurs pour présenter leurs idées et leurs solutions novatrices. (Source : adakar.com)

Mali : L’impact de la Minusma à ménaka - Le bilan de fin de la mission

La MINUSMA a officiellement fermé son camp de Ménaka le 25 août 2023, marquant la fin de la première phase de son retrait du Mali. La fermeture de la base de Ménaka fait suite à celles de Goundam, Ber et Ogossagou. Ce processus s’inscrit dans le cadre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a été adoptée le 30 juin 2023. La résolution prévoit un retrait « coordonné, ordonné et sécurisé » de la MINUSMA, qui doit être achevé au 31 décembre 2023, la liquidation de la Mission commençant à partir de janvier 2024. Le Représentant spécial a également salué l'engagement des casques bleus nigériens et togolais qui étaient basés à Ménaka, notant que « leur sens du devoir fut à tous égards remarquable ». (Source : abamako.com)

Rca : Gestion post crise- Des rescapés de la Lra basés à Zémio appellent à l’aide

Après avoir servi durant des années dans les rangs de l’Armée de résistance du seigneur (LRA), plusieurs centaines d’ex-combattants, natifs de Zémio (Sud-est de la Rca), se disent abandonnés à leur triste sort. Traversant de difficiles conditions faute d’un projet de réinsertion locale, la présence de ces rescapés, selon les autorités locales, constitue un danger permanent. (Source : abangui.com)

Togo : Diplomatie- La rentrée diplomatique fixée au 11 septembre

Au Togo, le ministère des affaires étrangères tiendra sa rentrée diplomatique pour 2023-2024 le lundi 11 septembre prochain à Lomé. L’évènement, qui sera marqué par une conférence inaugurale animée par l’ancien Premier ministre, Joseph Kokou Koffigoh, sera axé autour du thème des « Transitions démocratiques en Afrique ». Après une année 2022 marquée par de grandes avancées, et un engagement accru en faveur de la paix, de la sécurité, du multilatéralisme et de l’implication de la diaspora, la diplomatie togolaise entend renforcer son action. D’ailleurs, une importante rencontre est prévue à Lomé en octobre prochain, pour parler de la paix, de la sécurité et de l’avenir du continent (Source : alome.com)

Burkina Faso : Attaques terroristes- 53 soldats et supplétifs de l'armée tués

Dix-sept militaires et trente-six supplétifs de l'armée du Burkina Faso ont été tués lors d'une attaque de jihadistes présumés dans la région du Nord, a annoncé ce 5 septembre 2023 l'état-major dans un communiqué. « Cinquante-trois combattants dont dix-sept militaires et trente-six Volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée ont perdu la vie au cours des combats » le 4 septembre en repoussant une « attaque », indique l'état-major, qui « enregistre aussi une trentaine de blessés». L'armée précise que «des opérations de riposte» ont permis de «neutraliser plusieurs assaillants» et affirme que l'unité attaquée était déployée pour «permettre la réinstallation» de populations chassées par les jihadistes. (Source : Fratmat.info)

Niger : Lutte contre le terrorisme- Vers un retrait partiel des forces françaises

Des discussions ont lieu entre des militaires français et des officiers nigériens sur un retrait partiel de certains éléments militaires français qui y sont déployés. Mais l'essentiel des forces françaises au Sahel devrait pour le moment rester à Niamey. L’information est de Rfi. Selon cette source, des échanges ont bien lieu entre militaires français et militaires nigériens. L'état-major des forces françaises au Sahel stationné à Ndjamena au Tchad, sous le commandement du général de division Eric Ozannes, est à la manœuvre. « Un dialogue seulement au niveau local, entre militaires et certainement pas une discussion entre Paris et la junte », souffle un proche du dossier. (Source : allafrica.com)

Côte d’Ivoire : Sénatoriales du 16 septembre- Voici la procédure de composition du corps électoral

Finies les élections régionales et municipales du 2 septembre. Le lundi 4 septembre 2023, la Commission électorale indépendante (Cei) a achevé la proclamation des résultats définitifs de ces scrutins. Place maintenant à l’organisation des sénatoriales du 16 septembre. Ainsi, pour la tenue de ces élections, les grands électeurs seront issus des différents conseils municipaux et régionaux élus.Le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a soulevé un coin du voile sur la constitution de ce corps électoral particulier.« Dès à présent, nous allons nous mettre au travail pour élaborer les conseils municipaux et régionaux. Ils seront constitués de la façon suivante. La liste qui a eu le maximum de voix et qui a été déclarée vainqueur prendra la moitié des sièges. À en croire le président de l’institution, «ce sont eux qui vont constituer le corps électoral pour les sénatoriales ». Il en a profité pour inviter les différents candidats à être de « bons perdants » (Source : Fratmat.info)

Benin : Distinction nationale- 108 députés honorés

Sous décret signé par le président de la république Patrice Talon, 108 députés de la 9ème législature ont été nommés et promus à l’Ordre national du Bénin. Cette distinction prestigieuse, la plus élevée du pays, célèbre le mérite et le dévouement des citoyens béninois et étrangers qui ont marqué la nation par leurs actions exemplaires. Sur la liste de 108 députés, 7 ont été élevés au rang de grand-croix, 33 députés (anciens commandeurs) élevés à la dignité de Grand officier et 68 parlementaires ont été élevés au grade de commandeur de l’Ordre national du Bénin. L’Ordre national du Bénin est la plus haute distinction honorifique de la République du Bénin. (Source : acotonou.com)

