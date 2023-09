Algérie: Réunion de la commission sectorielle chargée d'assurer la disponibilité des produits alimentaires de large consommation

ALGER — La commission multisectorielle chargée d'assurer et d'organiser la disponibilité des produits alimentaires de large consommation s'est réunie au siège du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en présence de cadres du ministère et de représentants des ministères du Commerce et de la Promotion des exportations et de la Pêche et des Productions halieutiques, indique mardi un communiqué du ministère l'Agriculture.

Lors de cette réunion, qui s'est tenue lundi, l'accent a été mis sur "l'importance de prendre les mesures nécessaires pour approvisionner les marchés nationaux en produits alimentaires de qualité, notamment les viandes rouges et blanches, les oeufs et les produits halieutiques, et assurer leur disponibilité à des prix à la portée des citoyens", précise la même source.

"Plusieurs décisions et engagements ont été pris lors de la réunion conformément aux orientations du gouvernement à cet égard", conclut le communiqué.